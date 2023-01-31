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Новый мультфильм воронежской студии планируют выпустить в кинопрокат в феврале

Очередной полнометражный мультфильм анимационной студии «Воронеж» «Снежная королева. Разморозка» кинокомпания «Вольга» выпустит в российский кинопрокат 16 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой студии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа над мультфильмом шла несколько лет. Изначально его производство студия планировала передать китайским партнерам, но затем отказалась от этой идеи. Генеральный продюсер Владимир Николаев ранее пояснял «Ъ-Черноземье», что с китайскими компаниями трудно наладить коммуникацию: «Например, четвертую “Снежную королеву” они хорошо подготовили, но поставили в прокат одновременно с мультфильмом “Нэчжа”. Это местный хит, который основан на китайской легенде и который снес все на два месяца вперед. Он стал самым кассовым неанглоязычным мультфильмом в мире. Зачем нас было ставить под такой каток, не очень понятно, и партнеры сами толком не смогли это объяснить».

Бюджет проекта в студии не раскрывают из-за соглашения с партнерами и прокатчиком. Фонд кино выдал студии 60 млн руб. господдержки на условиях возврата, следует из единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Бюджет проекта в этой системе также пока не раскрывается. По ее данным, в среднем производство мультфильмов воронежской студии требует более 350 млн руб. Вышедший в прокат в 2021-м полнометражный проект «Ганзель, Гретель и Агентство магии» стоил 357,3 млн (из них 120 млн безвозвратных средств Фонда кино), выпущенная в 2019 году «Снежная королева: Зазеркалье» — 356,6 млн (по 60 млн возвратной и безвозвратной господдержки).

В студии отметили, что пятая часть «Снежной королевы» уже вышла в прокат в нескольких странах. В Турции проект стартовал 11 ноября на 250 экранах и по результатам первого уикенда занял четвертое место, а по результатам второго обогнал предыдущую часть, которая была третьей среди самых кассовых независимых анимационных фильмов за последние годы. Позже релизы мультфильма также состоялись в Болгарии и Южной Корее с «хорошими результатами кассовых сборов».

Александр Прытков

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