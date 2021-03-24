Netflix бомбит Воронежем

Американский стриминговый сервис Netfliх впервые покажет полнометражную российскую анимацию — на 25 марта запланирована мировая премьера релиза воронежской студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство магии» (на платформе выйдет под названием Secret Magic Control Agency). На производство мультфильма был потрачен 361 млн руб., в российском прокате он пока заработал около 36 млн руб. Сумма сделки с Netfliх не раскрывается, в студии ожидают, что «Ганзеля...» посмотрят 30–50 млн человек. Эксперты считают, что после релиза на стриминге в мировом кинопрокате мультфильма ждать не стоит.

О том, что недавно вышедший в российский кинопрокат мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство магии» будет показан на стриминговой платформе Netfliх, “Ъ-Черноземье” рассказал генеральный продюсер студии Владимир Николаев. Показ стартует 25 марта.

Это первая российская полнометражная анимация, которую покажут на Netflix. Будет одновременный релиз на весь мир, кроме России и СНГ. С прошлого декабря команда Netfliх занималась продвижением и локализацией нашего мультфильма в разных странах», — рассказал господин Николаев.

По его словам, студия показывала и делала презентацию именно этого мультфильма с начала 2019 года, когда началось производство, а сделка была подписана прошлым летом. «Несмотря на то что на тот момент у нас в активе было шесть полнометражных фильмов и уже известная репутация студии, которая работает постоянно, а не от проекта к проекту, Netfliх очень пристально следил за производством и формировавшимся качеством: им важно, чтобы на выходе получался тот же продукт, что и был заявлен, к тому же у стриминга плотное расписание, и срыв сдачи для них и для нас был бы большой проблемой. Компания досконально прописывала все — сколько должно быть героев, сколько фильм идет минут и прочее. При невыполнении условий с нами могли отказаться работать», — отметил Владимир Николаев.

Мультфильм выйдет под другим названием — Secret Magic Control Agency. Продюсер пояснил, что изменение произошло после консультаций с зарубежными партнерами: «В западных странах сказка "Ганзель и Гретель" больше известна как ужастик. А у нас это семейное кино о том, как повзрослевшие герои служат в Агентстве магической безопасности. Сначала мы хотели для зарубежного зрителя назвать мультфильм Secret Magic Control Agency (a.k.a. Hansel & Gretel), однако в итоге решили отказаться от имен: были опасения, что с ними название скорее будет пугать, нежели привлекать зрителя».

Студия Wizart Animation основана в Воронеже в 2007 году. Первый полнометражный мультфильм «Снежная королева» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена вышел в 2012 году, а затем еще три его части. Недавно был завершен мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес». Также компания сняла два полных метра из серии «Волки и овцы» и продолжение советского мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова», а совместно с испанскими студиями Somuga и Dibulitoon Studio — мультсериал «Йоко». Сейчас работает над полнометражным «Русланом и Людмилой», пятой частью «Снежной королевы» и двумя мультсериалами.

В российском прокате мультфильм стартовал 18 марта. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, производственный бюджет проекта составил 361,3 млн руб. В том числе, безвозвратные инвестиции Фонда кино в производство мультфильма составили 60 млн руб. За первый уик-энд (18–21 марта), «Ганзель...» заработал 28 млн руб., по данным на 24 марта — система оперативно отгружает данные со всех регионов РФ — 36,5 млн руб. Российский прокат также был привязан к дню премьеры на Netfliх. «Дату 25 марта мы не смогли сдвинуть ни вперед, ни назад. Мы привязывались максимально близко к ней, чтобы фильм не был распирачен, потому что все большие премьеры Netfliх тут же появляются везде», — рассказал Владимир Николаев. По его словам, март также является последним месяцем, когда от Фонда кино можно получить господдержку за выход в прокат отечественного кино в период пандемии.

Сумма сделки с Netfliх не раскрывается. «Мы это не можем делать по контракту», — пояснил продюсер. Более того, отметил он, по договору Wizart Animation имеет право продвигать мультфильм только в России. По прогнозу Владимира Николаева, «Ганзеля…» могут посмотреть 30–50 млн человек. «Аудитория Netfliх — около 200 млн человек. Мы ориентируемся на цифры по просмотрам других похожих анимационных полных метров компании», — пояснил он. Продюсер также отметил, что благодаря работе с Netfliх студия вышла «на новый уровень развития»: «До этого в обычном кинопрокате у нас было около 7 млн проданных билетов на один из фильмов».

Главный редактор Proficinema Нина Ромодановская считает, что после выпуска на Netfliх анимационный фильм имеет мало шансов выйти в мировой кинопрокат: «После показа в онлайне кинотеатры уже не возьмут фильм. Несмотря на развитие стриминговых платформ, первичным рынком остается кинопрокат, и случаи, когда тот же Netfliх потом, пусть и в ограниченном прокате, выпускает свои фильмы, единичны». Вместе с тем, отмечает эксперт, в условиях пандемии сделка может быть выгодна для Wizart Animation. «Выйти сейчас в мировой прокат — это большое и очень затратное событие. И в нынешних условиях Netfliх может предложить сумму, которую в кинотеатрах не заработать. Я не знаю конкретных условий этой сделки, но не исключено, что студия наряду с "твердым счетом" может получать в дальнейшем роялти», — пояснила госпожа Ромодановская.

Александр Прытков