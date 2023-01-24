Вашингтон включил обратный отчет

США могут скоро обвинить Россию в несоблюдении последнего из действующих двусторонних соглашений в сфере безопасности — Договора о стратегических наступательных вооружениях. Это следует из выступления представителя США на Конференции по разоружению Брюса Тернера, призвавшего Москву назначить дату заседания двусторонней консультативной комиссии по договору и возобновить инспекции на местах. В России же считают, что обстановка и действия США ни к тому, ни к другому не располагают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская ракета «Тополь-М» на открытой площадке Музея артиллерии, ракетных войск и войск связи в Петербурге

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Российская ракета «Тополь-М» на открытой площадке Музея артиллерии, ракетных войск и войск связи в Петербурге

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Госдепартамент США может уже в ближайшем своем докладе «О соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения» обвинить Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — ключевого двустороннего соглашения в сфере безопасности. Такой вывод можно сделать из выступления представителя США на Конференции по разоружению Брюса Тернера.

Приостановка Россией проведения инспекций на местах в рамках ДСНВ подрывает верификационный режим договора.

«Мы сожалеем о неожиданном переносе Россией в одностороннем порядке запланированного нами на ноябрь заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Мы также разочарованы тем, что Россия — не далее как вчера — отказалась назначить дату проведения такого заседания в сроки, предусмотренные договором»,— заявил он во вторник в Женеве.

По словам Брюса Тернера, США сейчас оценивают соблюдение Россией ДСНВ в рамках подготовки к публикации ежегодного доклада, который Госдепартамент обязан представлять Конгрессу. Обычно эти отчеты публикуются весной. «Я настоятельно призываю Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства по ДСНВ»,— подчеркнул дипломат, явно намекая на то, что в ином случае в документе будет впервые с вступления договора в силу в 2011 году сказано, что Москва его не соблюдает.

Развитие событий по такому сценарию «Ъ» предсказал в статье по итогам 2022 года. Суть этого сценария сводится к тому, что контроль над вооружениями стал заложником конфликта между Россией и США вокруг Украины. Именно конфронтацией между Москвой и Вашингтоном вокруг российской военной операции на Украине объясняются трудности, с которыми в 2022 году столкнулся ДСНВ.

Напомним, по этому договору у каждой из сторон есть право проводить на объектах другой до 18 проверок в год. Инспектировать можно базы межконтинентальных баллистических ракет, базы стратегических подводных лодок и авиабазы стратегической авиации, а также места загрузки, складирования, ремонта. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. C 2020 года из-за эпидемии COVID-19 РФ и США инспекций не проводили — изначально это было их обоюдным решением.

Но в июле 2022 года США решили, что угроза эпидемии отступила, и уведомили Россию о планах направить своих специалистов на ее ядерные объекты. Российские власти сочли, что это было сделано «в явочном порядке», и расценили это как «откровенную провокацию». После этого Москва в августе объявила о временной приостановке инспекций.

Урегулировать разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросу об инспекциях было призвано заседание двусторонней консультативной комиссии — еще одного механизма в рамках ДСНВ.

Оно было назначено на 29 ноября — 6 декабря в Каире (Египет), однако накануне российская делегация неожиданно уведомила американскую о том, что она не приедет. По словам российских официальных лиц, Москва решила таким образом послать Вашингтону политический сигнал о неприемлемости его действий по оказанию Киеву военной поддержки.

«Нельзя изолировать проблему созыва заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ от общего состояния российско-американских отношений,— заявил в интервью ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.— Против нас развернута война. Противник добивается стратегического поражения России. Налицо попытки раскачать внутриполитическую и экономическую ситуацию. И в этих условиях мы должны как ни в чем не бывало разрешить американцам посещать святая святых — систему безопасности Российской Федерации, а именно военные базы, где развернуты силы ядерного сдерживания?»

В МИД РФ тогда заявили, что ожидают «от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений договора».

Однако, судя по заявлению Брюса Тернера об отказе РФ от назначения новых дат встречи и комментариям его российских коллег, в Москве по-прежнему считают, что ни для проведения заседания комиссии, ни для возобновления инспекций условия не созданы.

«Пока нет, и обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты, в том числе с учетом вот этого эскалационного тренда и в риторике, и в действиях со стороны США»,— ответил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Интерфаксу» на вопрос о перспективах проведения заседания совместной комиссии по ДСНВ. «(Власти США.— “Ъ”) нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведет к некоему “срыву”, чего не будет, разумеется,— добавил дипломат.— Но обстановка, атмосфера — тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получат бизнес как всегда, дела как обычно в этой сфере, они не должны».

Во вторник издания The Wall Street Journal и Sky News Arabia со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине танки M1 Abrams. Во вторник немецкое издание Spiegel написало, что правительство Германии согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум одну роту танков Leopard 2A6.

Между тем, если США официально обвинят Россию в невыполнении ДСНВ, это со временем может привести к эрозии и развалу этого последнего из действующих двусторонних договоров в сфере контроля над вооружениями. По схожему сценарию развивались события с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, а также с участием США и РФ в Договоре открытого неба. Первый распался, второй еще существует, но фактически лишен смысла. Полный развал системы контроля над вооружениями приведет к еще большему недоверию, непредсказуемости и нестабильности.

Елена Черненко