В Белгородской области система ПВО сработала второй раз за день

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО вновь сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. По его данным, никто не пострадал. Это второй обстрел за день.

Господин Гладков в своем Telegram-канале написал, что регион подвергся «еще одному массированному обстрелу». «По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются»,— добавил господин глава региона.

В октябре в Белгородской области на фоне регулярных обстрелов в открытом поле установили бетонные тетраэдры.

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