Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО. По его словам, было сбито два снаряда. Последствия на земле уточняются.

Как написал господин Гладков в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Вчера, 30 января, белгородский губернатор сообщил об аналогичном инциденте в Шебекинском округе. Тогда при обстреле села Безлюдовка пострадали шесть домов, двое мужчин получили ранения.

После ввода российских войск на Украину населенные пункты приграничной Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. В октябре власти региона начали устанавливать защитные сооружения, в том числе противотанковые.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников