Евробондам ищут пути замещения

Центробанк рекомендовал частным инвесторам конвертировать свои евробонды в местные «замещающие облигации». Это позволит вернуть доступ хотя бы к части активов, которые стали недоступны из-за санкций, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. По данным регулятора на ноябрь 2022-го, суммарно из-за ограничений заблокировано больше 5,5 трлн руб. Примерно 20% из этой суммы — деньги российских частных инвесторов. В начале января многие брокеры и юристы передали необходимые документы для начала процесса разблокировки этих средств. Принесло ли это хоть какой-то результат? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В конце декабря инвесторам могло показаться, что разблокировка их иностранных бумаг уже близка. Тогда Минфин Люксембурга и Казначейство Бельгии выпустили специальные лицензии, которые должны были внести ясность, как это сделать. Также был установлен срок — до 7 января.

Предполагалось, что к этому моменту депозитарии Euroclear и Clearstream должны прекратить все отношения с российским Национальным расчетным депозитарием. Но в самом НРД заявляли, что эти требования невыполнимы, поскольку на его счетах есть активы лиц под персональными санкциями, и никаких операций с ними проводить нельзя. Тем не менее многие брокеры и юристы успели передать необходимые документы, и теперь остается только ждать, пояснил партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Нельзя сказать, что сейчас что-то подвисло, потому что документы были поданы до истечения дедлайна в начале января. Соответственно, у Казначейства Бельгии по общему правилу есть 30 дней для того, чтобы ответить. Но внутренними документами Минфина страны предусмотрены несколько процедур продления, которые могут длиться в течение девяти месяцев. Поэтому пока ждем».

Однако с полной уверенностью говорить, что эти заявки позволят вернуть все заблокированные активы, не приходится. По оценкам ЦБ, из более чем 5,5 трлн руб. примерно 1,2 трлн руб. — это деньги именно частных инвесторов. Регулятор считает, что часть этих средств можно вернуть более простым способом — конвертировать еврооблигации в замещенные. Такие бумаги уже предлагает, например, «Газпром» и ЛУКОЙЛ. В общей же массе замороженных активов евробонды занимают примерно половину.

Так что предложение ЦБ выглядит логично, отметил инвестор Вячеслав, у которого также застряла часть средств за рубежом: «Это очень хороший инструмент в плане того, что у нас есть небольшая защита. По доходности порядка 4,5-5% они дают. С учетом того, что у нас с декабря курс рубля просел и может быть еще одна небольшая волна его ослабления, то около 15-12% доходности возможно получить. На мой взгляд, это стало бы очень обдуманным хорошим ходом».

Однако оставшиеся акции — а их объем Центробанк оценивал в 320 млрд руб. — все же придется ждать. И здесь важно учитывать, что некоторые брокеры также находятся под санкциями, что может заметно усложнить процедуру возврата, обращает внимание глава юридической службы компании Bonum Capital Наталья Бутрина. По ее мнению, если есть возможность, то лучше решать этот вопрос с европейскими регуляторами в индивидуальном порядке:

«Например, сам клиент не внесен в список ограничений, но у него были операции с санкционным брокером, как то "Открытие" или Альфа-банк. Эти сделки не рассчитались, потому что тот же Euroclear не принимал такие поручения. То есть бумага фактически должна быть у клиента, а формально она находится на счете брокера.

Поэтому сейчас тенденция скорее выглядит так, что каждый ходит за индивидуальной лицензией на разблокировку конкретного актива, описывая, что это не нарушает санкционный режим».

Но далеко не каждый инвестор может позволить себе услуги юристов. В ряде случае расходы на них достигают десятков тысяч долларов. Так что точные сроки разблокировки могут зависеть от размера портфеля и толщины кошелька.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".