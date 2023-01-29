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Коммерсантъ FM
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Блинкен выразил обеспокоенность «поставками Ираном беспилотников России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен поставками беспилотников и другого оружия, которые, по мнению США, Тегеран осуществляет Москве. Об этом господин Блинкен заявил телеканалу Al Arabiya в день начала своего трехдневного визита на Ближний Восток.

По словам госсекретаря, Иран поддерживает Россию в военном конфликте и поставляет ей беспилотники и другое оружие. Энтони Блинкен выразил обеспокоенность этими поставками, в которые, по его словам, входят и снаряды.

Запад начал обвинять Иран в поставках беспилотников России в 2022 году. Москва и Тегеран подобные поставки отрицают.

Сегодня, 29 января, господин Блинкен приземлился в Египте, он встретится с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри в понедельник. Тогда же он отправится в Иерусалим, где проведет переговоры с новой израильской администрацией. Также госсекретарь США посетит Рамаллу для встречи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает Reuters.

Мария Федотова

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