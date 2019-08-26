Именные войны

105 лет назад в России началась игра в города: сразу после вступления в войну с Германией и Австро-Венгрией в августе 1914-го Николай II распорядился переназвать столицу империи в «русском стиле». Начавшись с Петрограда, эта игра неожиданно затянулась: волны переименований прокатываются по просторам отечества с каждой сменой власти и идеологии. «Огонек» присмотрелся к размаху.

Подготовил Андрей Егупец

Переименования городов в ХХ веке в России и большинстве постсоветских республик, некогда входивших в Российскую империю, а затем в СССР, можно условно разделить на четыре волны. Чаще всего они были связаны со сменой власти на одной шестой части суши. При этом первые «единичные» случаи изменения наименований имели место еще в годы Первой мировой войны. Причины были исключительно политические — Санкт-Петербург получил название Петроград (1914), тогда как Екатериненштадт, в котором жили немецкие колонисты, стал Екатериноградом (1915).

Что касается масштабных волн переименований, то первая из них обрушилась на российские города и веси после революции 1917-го и Гражданской войны. Ее пиком стали 1920–1930-е годы, когда все названия, связанные с «царским режимом», в рамках демонархизации были заменены на новые, соответствующие советской идеологии или как минимум географии. Так, Екатериноград стал Марксштадтом (1920), Екатеринодар — Краснодаром (1920), Петровск-Порт — Махачкалой (1921 год — в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева), Екатеринбург — Свердловском (1924), Новониколаевск — Новосибирском (1926).

После смерти Ленина многие города оказались своеобразной «мишенью» для популяризации имен большевистских героев. Только именем главного вождя революции в разные годы было названо около 30 населенных пунктов. Цели при этом преследовались не только идеологические. Скажем, председатель горсовета Петрограда Григорий Зиновьев переименовал Северную столицу в Ленинград (1924) для укрепления своих позиций в борьбе за власть. А город Царицын стал Сталинградом (1925), несмотря на то что сам Сталин его уроженцем не был (в качестве председателя Военсовета он руководил обороной города от казачьей армии атамана Краснова в 1918-м) и даже возражал против переименования. Тем не менее устоять под напором благодарных масс и местных аппаратчиков новый вождь не смог, ну а после Царицына в честь «отца народов» было переименовано еще пять городов: Дюшамбе (современный Душанбе) — в Сталинабад (1929), Бобрики — в Сталиногорск (1933), Юзовка (современный Донецк) — в Сталино (1929), Новокузнецк — в Сталинск (1932), а Цхинвал — в Сталинири (1934).

Следующий период переименований связан с приходом к власти Никиты Хрущева и провозглашенной на XX съезде КПСС в 1956 году борьбой с культом личности. Помимо частичной либерализации общественной жизни, партия принялась возвращать прежние названия населенных пунктов. Город Молотов, названный в честь соратника низвергнутого вождя, в 1957-м снова стал Пермью, Сталинград в 1961-м — Волгоградом (Царицын в СССР — это было все-таки слишком), Сталиногорск в 1961-м — Новомосковском. Под раздачу попал и Чкалов, носивший имя Героя Советского Союза сталинских лет, он вновь стал Оренбургом (1957).

Еще одна волна переименований, пусть и не столь масштабная, прокатилась в 1980-е, когда города называли в память почивших генсеков ЦК КПСС. Продержалась такая память недолго: так, город Набережные Челны пробыл Брежневом всего лишь 6 лет (1982–1988), Рыбинск Андроповым — только пять (1984–1989), а город Шарыпово имя Черненко и вовсе носил лишь 3 года (1985–1988).

Наконец, перестройка Михаила Горбачева, плавно перетекшая в развал СССР, направила волну переименований в обратную сторону: населенным пунктам стали возвращать исторические, дореволюционные названия. Горький, носивший имя советского писателя с 1932 по 1990 год, вновь стал Нижним Новгородом, Калинин — Тверью (1990), Куйбышев — Самарой (1991), Орджоникидзе, который переименовывали три раза, вернули историческое название Владикавказ (1990). А самым громким стало переименование города, с которого все, строго говоря, началось: Ленинград спустя почти восемь десятилетий вновь стал Санкт-Петербургом (1991).