Единороссы постоят за Сталинград

«Единая Россия» (ЕР) раздала своим депутатам Госдумы традиционные рекомендации по работе с избирателями в рамках «региональной недели». Главным событием для единороссов будет празднование 80-летнего юбилея Сталинградской битвы. Они должны будут проводить параллели между ней и специальной военной операцией (СВО), которая, «как и Сталинградская битва,— это тот рубеж, за который отступать нельзя», в своих соцсетях и на специальных «уроках мужества» в школах. ЕР также посоветовала своим подопечным провести специальные уроки финансовой грамотности, на которых старшеклассники должны узнать об основных аспектах партийной «Народной программы» и формирования бюджетов, чтобы потом обсудить эти темы с родителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рекомендации по «рабочим темам» думские единороссы получают перед каждой неделей, отведенной на работу с избирателями. Нынешняя «региональная неделя» продлится до 5 февраля. В полученных депутатами материалах (“Ъ” с ними ознакомился) есть несколько «смысловых линий», которых они должны придерживаться в общении с гражданами на местах.

Главная тема этой недели для единороссов — празднование 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Депутатам предлагают поздравлять участников сражения и помогать им в решении бытовых вопросов. Также единороссы будут проводить в школах «уроки мужества» и писать публикации в соцсетях, посвященные битве, сравнивая ее со спецоперацией, которая, «как и Сталинградская битва 80 лет назад,— это тот рубеж, за который отступать нельзя». Кроме того, партийцы должны писать о необходимости сохранения исторической памяти и борьбе с фальсификациями истории. «Сталинград оборонялся 8 месяцев, Донбасс — 8 лет. Сегодняшние события по масштабу последствий будут означать для России то же самое, что в годы Великой Отечественной войны — враг побежит, и мы начнем свой путь к Победе»,— говорится в рекомендациях.

Летом президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летнего юбилея Сталинградской битвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам в понедельник, что глава государства на этой неделе совершит однодневную поездку в Волгоград.

ЕР уже не первый раз предлагает депутатам проводить «исторические аналогии с сегодняшними событиями». Так, летом партийцам рекомендовали обратить внимание на 10 июля, День воинской славы, посвященный победе в Полтавской битве (в ходе Северной войны 1700–1721 годов). После этой битвы Мазепа «сбежал» в Бендеры и через несколько месяцев умер, а «…сегодняшние украинские "мазепы", которые продали украинский народ за 30 сребреников, должны понимать, что после новой победы России их ждет такая же судьба», говорилось в тех рекомендациях.

Еще одна задача единороссов в региональную неделю — поддержка семей российских военнослужащих, участвующих в СВО. В соцсетях единороссы должны выступать в поддержку участников боевых действий, решений президента, а также разъяснять федеральные и региональные меры поддержки мобилизованных и их семей. Им предлагается участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов и содействовать закупке всего необходимого бойцам инвентаря и амуниции в сотрудничестве с региональными отделениями партии, общественными организациями, фондами, меценатами и исполнительной властью регионов.

В каждую региональную неделю депутатов просят напоминать избирателям о «Народной программе» партии. ЕР делает акцент на том, что, «несмотря на санкции, на вложение ресурсов в помощь новым регионам, партия продолжает выполнять свои обещания». Напоминается, что магистральные темы «Единой России» — социальная газификация, строительство ФАПов, капитальный ремонт школ, ремонт студенческих общежитий.

В этот раз единороссы отдельно расскажут о своей программе старшеклассникам. Для этих целей партия намерена провести в школах уроки финансовой грамотности. «Особую актуальность этот вопрос приобретает в современных условиях интенсивного развития технологий, а также с учетом санкционного давления на Россию»,— говорится в материалах. В ходе уроков рекомендуется затронуть вопросы формирования бюджетов и предложить школьникам обсудить партийную программу «дома с родителями».

Мария Макутина