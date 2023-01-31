Встретивший новый год в Мексике курский депутат выложил видео с линии соприкосновения

Депутат Курской областной думы Максим Васильев (самовыдвиженец), чей новогодний отпуск в Мексике раскритиковали местные и федеральные власти, на своей странице «ВКонтакте» показал видео с листовками, которые вооруженные силы Украины скидывают с помощью дрона на линии соприкосновения.

По словам депутата, листовки содержат инструкции по сдаче в плен. Он в весьма резких выражениях отметил, что никто не собирается сдаваться в плен, а на месте, где он находится, строятся такие фортификационные сооружения, которые противник не сможет перейти.

Максим Васильев пояснил «Ъ», что находится на линии соприкосновения. «Здесь сейчас возводятся защитные сооружения. При обследовании территории на предмет пригодности для строительства с дронов были сброшены листовки. Одну из них я поднял и забрал на память. У меня в коллекции есть листовка, с помощью которой немцы призывали русских сдаваться. Теперь ее пополнила листовка укронацистов»,— сказал депутат. Он отметил, что скоро отправится «далеко за ленточку» с общественной миссией. Оттуда он пообещал записать видео.

«Это ни в коем случае не стоит объяснять тем, что мне нужно к чему-то примазаться или быть поближе к каким-то процессам. Я вообще в этих процессах живу»,— добавил депутат. Он отметил, что по роду своей позиции он и до отпуска в Мексике посещал зону специальной военной операции для помощи военнослужащим. «Раньше я не выкладывал видео в сеть. Но обстоятельства и безудержное желание некоторых общественных и политических сил просто заставили меня выложить. Эта поездка не разовая акция, подчеркну — я этим живу»,— объяснил Максим Васильев.

Напомним, в начале года личная видеозапись отдыха Максима Васильева в Мексике попала в интернет, вызвав резкую критику. Курский губернатор Роман Старовойт потребовал проверить поведение депутата, а сенатор Андрей Турчак порекомендовал ему сложить полномочия. В итоге господин Васильев сохранил мандат, но оставил пост зампреда одной из комиссий. Также он извинился перед всеми, кого обидело его видео, отметив, что оно фактически было украдено, так как предназначалось только для близких.

Сергей Толмачев, Воронеж