Ноутбуки настроили на снижение цены

Ноутбуки в российских сетях потеряли почти треть от своей прошлогодней цены. Выборочная проверка интернет-магазинов показала снижение стоимости от 15% до 30% на некоторые модели из Китая и Тайваня, сообщает издание «Известия». Так, например, лэптопы MSI Plus сейчас продают в сетях за 104 тыс. руб., что на четверть дешевле, чем было в октябре 2022-го. А некоторые модели Huawei MateBook можно купить за 60 тыс. руб., что на 30% ниже прежнего ценника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во многом такая тенденция объясняется некоторой затоваренностью рынка — предложение превысило спрос, отметил руководитель направления клиентских систем компании X-com Сергей Писарев: «Если в конце лета 2022-го все только делали робкие попытки, то к концу года этим сегментом занялись все кому не лень. И какие-то небольшие компании, и дистрибуторы нашли свои дорожки, начали активно закупать технику, считая, что к Новому году пойдет сезон и рынок наполнится. Но я не увидел мощного старта по покупкам со стороны заказчиков.

Первая причина в том, что все это осело. А вторая — в том, что параллельный импорт в большинстве случаев идет в предоплату, а деньги надо крутить быстро. Так что, думаю, сейчас началась обратная история, то есть все пытаются вытащить деньги, поэтому снижают цены. В частности, ноутбук Lenovo на процессоре Core i5 осенью стоил порядка 50 тыс. руб., сейчас ценник опускается ближе к 40 тыс. руб.».

В прошлом году на рынок уверенно вышли российские производители электроники, в частности, ноутбуков. Они дешевле импортных, например, на Ozon можно найти модели Irbis подмосковной сборки за 20 тыс. руб. Эти гаджеты из бюджетного сегмента существенно влияют на общую ценовую картину, пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Моду диктуют в том числе и госзакупки, потому что они ориентируются на отечественных производителей. И это подталкивает развитие производства в стране и так далее.

То есть у людей не упало доверие к иностранной технике, но подросло доверие к отечественной.

Почему в торговых сетях относительно мало российских ноутбуков, планшетов, компьютеров и так далее? Ритейлеры говорили, что им необходим определенный уровень сервиса и поддержки, а также товарного запаса на складах. То есть они подталкивали российских производителей к работе на уровне мировых стандартов. С появлением у отечественных игроков такого опыта становится больше компьютеров, отлаживается сервис, и немного снижается цена».

Но все же больше всего на российском рынке ноутбуков из Китая. К концу прошлого года на них приходилось почти половина ассортимента, рассказал представитель группы «М-Видео-Эльдорадо» Андрей Петров: «По нашей оценке, в 2022-м отечественный рынок ноутбуков составил около 3,1 млн штук. В течение года спрос двигался разнонаправленно. В первом квартале драйверами стали большие товарные запасы, интерес на фоне актуальности удаленного и гибридного форматов работы или учебы, а также инвестиционные покупки в конце февраля и первой половине марта.

Однако с середины лета началось восстановление, и в четвертом квартале, в период распродаж и в преддверии Нового года, объем российского рынка составил около 1 млн штук, что сопоставимо по объемам с пиковым периодом января-марта. Что касается брендов, то в прошлом году скорректировался ландшафт. В первую очередь усилились позиции компаний из Китая как за счет уже известных марок, так и совсем новых или знакомых россиянам по другим категориям цифровой техники. Более 30% рынка в штуках заняли бренды из КНР. Только в третьем и четвертом квартале на них пришлось около 40-45%».

Между тем эксперты считают, что переизбыток ноутбуков на рынке сохранится до середины года, а цены могут еще немного снизиться к концу марта. При этом точных данных ни по ввозу в страну, ни по продажам ноутбуков и другой техники для составления прогнозов у профильных ассоциаций нет. В условиях санкций эта информация сейчас закрыта.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова