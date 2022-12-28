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Коммерсантъ FM
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Кэшбэк разыгрывают как по ноутам

Российские производители компьютеров просят защиты от зарубежной техники

Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Он также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбэка для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL, производит компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем предлагаются новые меры поддержки российских производителей электроники, в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.

Эта мера, отмечается в письме, позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%». Собеседник “Ъ”, знакомый с предложением ICL, говорит, что в части запрета параллельного импорта речь идет в первую очередь о потребительской электронике, то есть персональных компьютерах, моноблоках, ноутбуках.

Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналоги существующего утильсбора на автомобили).

Господин Степанов считает нужным и принять ряд мер для стимулирования продаж российской электроники в потребительском сегменте.

В частности, речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации, а также запуске программы кэшбэка на те же 20%для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику.

Инициативы ICL обсуждались 21 декабря на совещании с отечественными производителями и ритейлерами у заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, утверждает источник “Ъ” на IT рынке, «концептуально участники встречи поддержали многие предложения ICL, но камнем преткновения стал вопрос по ограничению параллельного импорта техники ряда брендов».

В Минпромторге “Ъ” заявили, что вместе с Минцифры прорабатывают механизмы финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе посредством предоставления льготных кредитов и через возврат части стоимости техники покупателям. В то же время в министерстве подчеркнули, что не видят необходимости исключать иностранные бренды из параллельного импорта. «Мы прорабатываем возможность точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам»,— отмечают там. В Минцифры считают, что увеличение спроса на российскую продукцию нужно добиваться «за счет конкурентных решений, а не запретом импорта».

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Марвел-Дистрибуцию», «Ситилинк», Huawei, Beko и др.) поддерживает идею кэшбэка для покупателей российской техники, сказал ее представитель Антон Гуськов. Но введение утильсбора, как и инициативу ограничить параллельный импорт, РАТЭК видит нецелесообразной. «Мы считаем, что исключать из перечня брендов, разрешенных к параллельному импорту, следует товары только тех, кто их ввозит в страну официально»,— сказали там.

Ограничения на импорт негативно повлияют на доступный ассортимент, необходимый для удовлетворения спроса, и может дестабилизировать ситуацию на рынке, при этом увеличив объемы продукции, поступающей в Россию нелегально, без необходимой документации, добавляют в «М.Видео-Эльдорадо».

На текущем этапе развития достичь высоких показателей по увеличению доли продаж отечественных ноутбуков можно «только снижением общего количества продаваемых устройств», считает источник “Ъ” в одном из иностранных производителей ноутбуков. Введение утильсбора, по его мнению, увеличит цены для потребителей. «Для развития рынка, в том числе и ноутбуков, необходимо вводить меры поддержки производства, а не продаж»,— уверен собеседник “Ъ”.

Мощности российских производителей готовы поставлять 1,5–3 млн ноутбуков в год, утверждает управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников. Впрочем, по оценке директора компании «Промобит» Максима Копосова, сейчас российские компании ежегодно производят около 250 тыс. ноутбуков в год, большая часть из которых поставляется в госсектор. Всего, по данным GS Group, за 11 месяцев в Россию было поставлено 2,7 млн ноутбуков, падение в штучном выражении составило 65%. В целом F+ tech поддерживает предложения ICL, «сейчас зарубежные бренды продают в России свой товар, некоторые даже сохраняют здесь офисы, при этом не платя налоги и не обеспечивая гарантийное обслуживание», говорит господин Мельников. Он признает, что введение утильсбора в краткосрочной перспективе может повысить цены на импортную технику, «но они и так растут из-за затрат на более сложную логистику».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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