Рябков обсудил с новым послом США вопросы контроля над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с новым послом США в России Линн Трейси. Они обсудили «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями». Других подробностей их встречи российский МИД не приводит.
Сергей Рябков и Линн Трейси
Фото: Russian Foreign Ministry, Reuters
Это вторая встреча двух дипломатов с начала недели. 30 января Линн Трейси вручила замглавы Сергею Рябкову копии верительных грамот и официально приступила к выполнению своих обязанностей.
Новый посол прибыла в Москву 26 января. Линн Трейси стала первой женщиной—послом США в России.
Подробнее о ее назначении читайте в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».