Рябков обсудил с новым послом США вопросы контроля над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с новым послом США в России Линн Трейси. Они обсудили «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями». Других подробностей их встречи российский МИД не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry, Reuters Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry, Reuters

Это вторая встреча двух дипломатов с начала недели. 30 января Линн Трейси вручила замглавы Сергею Рябкову копии верительных грамот и официально приступила к выполнению своих обязанностей.

Новый посол прибыла в Москву 26 января. Линн Трейси стала первой женщиной—послом США в России.

Подробнее о ее назначении читайте в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Дарья Эрозбек