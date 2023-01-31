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Коммерсантъ FM
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Рябков обсудил с новым послом США вопросы контроля над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с новым послом США в России Линн Трейси. Они обсудили «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями». Других подробностей их встречи российский МИД не приводит.

Сергей Рябков и Линн Трейси

Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry, Reuters

Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry, Reuters

Это вторая встреча двух дипломатов с начала недели. 30 января Линн Трейси вручила замглавы Сергею Рябкову копии верительных грамот и официально приступила к выполнению своих обязанностей.

Новый посол прибыла в Москву 26 января. Линн Трейси стала первой женщиной—послом США в России.

Подробнее о ее назначении читайте в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Дарья Эрозбек

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