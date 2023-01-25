Золоту зарезервировали спрос

Котировки золота на мировом спот-рынке обновили максимум с апреля 2022 года. Во многом игра на повышение связана с замедлением инфляции в США и ослаблением доллара. В устойчивость этого тренда не верят профессиональные инвесторы, а потому воздерживаются от наращивания вложений в золото. Однако их пассивность компенсируется покупками со стороны центробанков и ювелиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во вторник, 24 января, котировки золота на мировом спот-рынке обновили девятимесячный максимум. По данным Investing.com, в ходе торгов котировки достигали отметки $1942,5 за тройскую унцию, максимального значения с 22 апреля 2022 года. Уверенный подъем цен продолжается третий месяц подряд, и за это время благородный металл подорожал почти на 19%. Только с начала нового года он прибавил в цене свыше 6%. На Московской бирже стоимость золота достигла 4250 руб. за 1 г, максимума с начала мая прошлого года, и на 5% выше значения начала этого года.

Продолжительнее цены на золото росли в 2020 году, когда на фоне пандемии коронавируса инвесторы массово скупали драгоценный металл как защиту от ожидаемого ускорения инфляции на фоне активной поддержки мировой экономики финансовыми регуляторами. По данным Bloomberg, с марта по август 2020 года активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, выросли почти на 600 тонн, до 3,4 тыс. тонн. За это же время стоимость металла выросла более чем на 40% и достигла исторического максимума — $2073 за унцию.

Нынешний подъем происходит на фоне снижения курса доллара и при низком спросе со стороны профессиональных инвесторов. С начала ноября индекс DXY (курс доллара относительно шести валют) снизился более чем на 10%, до 102 пунктов, что привело к переоценке стоимости золота. За то же время активы золотых ETF снизились более чем на 30 тонн, до 2027 тонн, вернувшись к значениям трехлетней давности. О низком интересе международных инвесторов к золоту говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, на их основе с начала года чистый отток средств из инвестиционных фондов, ориентированных на вложения в золото, составил почти $1 млрд.

Осторожное отношение инвесторов к таким вложениям связано с сохраняющимися рисками раскручивания нового витка товарной инфляции из-за открытия экономики Китая и сильного рынка труда. В случае реинфляции, как считает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов, ФРС будет вынуждена снова перейти к агрессивному повышению учетной ставки, что может поднять индекс доллара, повысить доходность долговых инструментов, тем самым привести к снижению цен на золото.

Однако продажи со стороны институциональных инвесторов компенсируются высоким потреблением металла со стороны центральных банков и ювелирной отрасли. Согласно последним данным World Gold Council, в ноябре 2022 года центробанки различных стран закупили почти 50 тонн золота в свои резервы. «В течение года банки скупали физическое золото, а в октябре мы увидели, как на рынке золота возобладал восходящий тренд, который продолжается до сих пор»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра Брокер» Александр Цыганов. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отмечает сезонный рост спроса на золото в Китае в связи с празднованием Нового года, который совпал с долгожданным окончанием локдаунов. «Промышленный спрос из Китая вполне мог добавить динамики золоту»,— считает господин Емельянов.

Дальнейшая динамика долларовых цен на золото будет зависеть от данных по инфляции в США и результатов февральского заседания ФРС, на котором большая часть аналитиков ждет повышения ставки лишь на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75%. «Более сильное повышение ставки может привести к укреплению доллара, что негативно для золота. В случае если гипотеза о возможной реинфляции не подтвердится, то возможно не только повышение цен на благородный металл, но и возобновление покупки со стороны профессиональных инвесторов»,— считает Сергей Суверов. Александр Цыганов считает, что тренд на повышение цен продолжится и котировки вернутся к максимумам 2020 года — $2–2,1 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев