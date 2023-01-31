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В Мелитополе вернут советские топонимы: ул. Ярослава Мудрого станет ул. Розы Люксембург, а Соборная площадь — площадью Революции

55 улицам, 30 переулкам и одной площади в Мелитополе вернут прежние, советские названия, существовавшие до того, как Украина провела декоммунизацию. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

«В 2016 году, в рамках так называемой украинской декоммунизации, многие улицы Мелитополя были переименованы в честь украинских нацистских идеологов, наши исторические названия пытались стереть»,— написала госпожа Данильченко в своем Telegram.

Она заявила, что указ о переименовании улиц подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В ближайшее время администрация Мелитополя заменит адресные таблички и внесет изменения в документы.

В частности, улица Локомотивная будет переименована в улицу Дмитрия Ульянова, улица Михаила Грушевского — в улицу Карла Маркса. Улица Марии Батраковой станет улицей Комсомольской, улица Ярослава Мудрого — улицей Розы Люксембург. Переулок Украинский переименуют в переулок Советский, а Соборная площадь станет площадью Революции.

В декабре 2022 года Евгений Балицкий распорядился вернуть прежние названия городских объектов, утраченные при декоммунизации. По его словам, в Запорожье было переименовано почти 600 улиц и демонтировано более 100 памятников. Кроме того, в начале января возникла дискуссия о том, как следует называть еще не взятый российской армией донецкий город: Бахмут, как он назывался изначально, или Артемовск, как его называли в советское время. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил оставить этот вопрос для референдума.

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