Пушилин: название Артемовска выберут жители

Вопрос о названии города Артемовска должны решать жители, но после формирования там местных органов власти, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. На Украине город в 2016 году был переименован в Бахмут.

По словам господина Пушилина, «чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни». «Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления»,— написал врио главы ДНР в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре сообщал о тяжелых боях под Артемовском и Соледаром.

В ноябре The New York Times писала о потерях ВСУ под Артемовском. В декабре эту информацию подтвердил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».