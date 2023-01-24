Студентов призовут к школьным партам

На площадке новой «Школы 800», первый корпус которой на 1,5 тыс. учеников откроется в Нижнем Новгороде в конце февраля, региональные власти планируют отработать практику наставничества. По словам министра образования Нижегородской области Ольги Петровой, студенты 4–5 курсов Мининского университета будут работать под руководством опытных педагогов. Опыт наставничества затем планируется распространить на другие школы, чтобы подготовить молодую смену. Опытных учителей минобр не планирует переманивать из других учебных заведений города. Пока в «Школу 800» набирают полсотни учителей для начала работы на треть проектной мощности. При этом жители микрорайона Верхние Печеры просят губернатора, чтобы для местных детей закрепили ежегодную квоту приема в новую школу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский министр образования Ольга Петрова уверена, что после Года педагога и наставника в школы придет больше молодежи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородский министр образования Ольга Петрова уверена, что после Года педагога и наставника в школы придет больше молодежи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство образования и науки Нижегородской области намерено в 2023 году сделать «Школу 800» опытной площадкой для развития наставничества. Об этом рассказала министр Ольга Петрова на пресс-завтраке, посвященном Году педагога и наставника. «Мы договорились с Мининским университетом и Марком Сартаном (директор школы) о полной интеграции студентов педагогического вуза в процесс обучения и выстраивания модели наставничества «педагог — студент». Чтобы ребята со старших курсов, которые хотят работать в школе, получили такую возможность под наставничеством опытных педагогов», — рассказала министр.

По ее словам, затем этот опыт будет масштабирован на другие школы Нижнего Новгорода, и здесь важно, чтобы опытные учителя передали свои знания и опыт молодому поколению. В первую очередь студенты будут направляться в лицеи № 82, 38, 8, 13, 40, 28 и затем в другие школы.

«Школа 800», первый корпус которой на 1,5 тыс. мест возводился в Верхних Печерах два с половиной года, откроется 27 февраля. Власти хотят направить в нее на стажировку около полусотни старшекурсников Мининского университета.

При этом говоря о педагогическом составе, Ольга Петрова подчеркнула, что набор учителей в течение учебного года не связан с переманиванием кадров из других школ. «Никого в "Школу 800" не возьмут, кто перебежал из другой школы. Как нормальный учитель может бросить свой класс, подвести свою школу и директора? Многие учителя сейчас возвращаются в профессию из частных историй, их других регионов приезжают, тоже возвращаются в образование», — пояснила Ольга Петрова.

Добавим, что дирекция «Школы 800» заранее формировала кадровый резерв, резюме принимались еще с 2021 года. Однако из-за недостатка учителей новая школа пока начнет работу примерно на треть своих возможностей. Как рассказывал директор первой концессионной школы Марк Сартан, сейчас набрано 40 учителей из 50 необходимых для первых 525 учеников, и набор продолжается.

«Пока открыться на большее число учеников мы просто физически не сможем — недостаточно кадров. Но уже летом ситуация изменится», — уверен господин Сартан. Судя по количеству учителей новой школы, за каждым из них будет закреплен студент педагогического университета. В целом говоря о наставничестве и молодых учителях, Ольга Петрова отметила, что ее задача на посту министра образования сделать так, чтобы все студенты, обучающиеся сейчас по профессии в Мининском университете, после окончания вуза пошли работать в сферу образования: «Педагог — это крутая профессия жизни и творчества».

Комментировать информацию о том, что ее саму в ближайшее время назначат на ответственную должность в федеральное министерство и поэтому курировать нижегородское образование будет кто-то другой, госпожа Петрова не стала.

Что касается будущего открытия новой «Школы 800», то часть активных жителей близлежащих домов с лета прошлого года критиковала власти и дирекцию школы за решение об отсутствии микроучастков.

Часть граждан недовольна, что вместо муниципальной или государственной школы, которая гарантировала бы места детям по прописке и разгрузила переполненные школы микрорайона, областные власти по концессии с ООО ПКК «Просвещение» построили школу со статусом автономной некоммерческой организации и собственными правилами набора для всего Нижнего Новгорода.

Чтобы снять социальную напряженность в Верхних Печерах, губернатор Глеб Никитин распорядился закрепить за микрорайоном 150 мест в начальной школе (2–4 классы). Однако, как сообщили «Ъ-Приволжье» в инициативной группе, эта мера явно недостаточна для решения проблемы острого дефицита мест в Верхних Печерах и разгрузки школы №103, где учатся 1900 детей — вдвое больше ее проектной мощности. Родители из окрестных домов хотят гарантий, что обещанные им в «Школе 800» места начальных классов — это не разовая благотворительная акция власти. В очередном обращении к губернатору инициативная группа попросила его предоставить выделенные учебные места для учащихся 5–9 классов и закрепить за микрорайоном ежегодную квоту до разгрузки 103-й школы в соответствии с нормами обучения.

Директор «Школы 800» Марк Сартан публично пообещал, что по итогам приемной кампании и тщательной обработки статданных он проанализирует ситуацию с реальной потребностью жителей Верхних Печер и предложит соответствующие правила приема.

Что касается еще двух корпусов «Школы 800», в Сормове на 1,1 тыс. мест и Автозаводском районе на 1,5 тыс. мест, концессионер обещает сдать их в эксплуатацию в марте-апреле.

В этих зданиях будут бассейны для школьников.

Роман Кряжев