Что ждет россиян в феврале 2023 года

Штрафы за нестабильный интернет, ответ на потолок цен на российскую нефть, расширение перечня жизненно необходимых лекарств и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 февраля войти на портал «Госуслуг» можно будет с помощью биометрических данных. Такая функция станет доступна по желанию. Возможность войти с помощью логина и пароля останется.

Как «ВКонтакте» интегрировали с «Госуслугами» — в материале “Ъ”.

С 1 февраля операторов и провайдеров будут штрафовать за неисполнение требований об устойчивой связи. Размер взыскания составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. руб.— для юридических.

Почему операторы связи ожидали сбоев в работе из-за санкций — в материале “Ъ”.

С 1 февраля начнет работать новая форма заявления на получение налогового уведомления. Физическим лицам больше не нужно будет входить в личный кабинет. Они смогут запросить документ на бумаге.

Когда станет возможно получать налоговые уведомления через портал «Госуслуг» — в материале “Ъ”.

С 1 февраля начнут действовать ответные меры на потолок цен на российскую нефть. В рамках противодействия санкциям вводится запрет на поставку отечественного топлива иностранным компаниям, если в контрактах предусмотрено ограничение максимальной цены. У президента РФ есть право принимать специальные решения по подобным поставкам.

Как Москва готовила ответ на потолок цена на нефть — в материале “Ъ”.

С 1 февраля расширяется перечень товаров, в отношении которых разрешается параллельный импорт. В новый список войдут бренды игрушек и спортивного инвентаря. Среди них: Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel.

Что не нравится ритейлерам в параллельном импорте — в материале “Ъ”.

С 3 февраля устанавливается порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты мобилизованным гражданам РФ. Она будет производиться с момента назначения на воинскую должность и до дня освобождения от нее включительно.

Как Минобороны разъяснял порядок выплат мобилизованным — в материале “Ъ”.

С 3 февраля деятельность спецслужб исключат из перечня государственных услуг. Ограничения коснутся ФСБ, ФСО, СВР, Главного управления специальных программ, Минобороны и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Кроме того, под новый закон подпадет и МВД, за исключением тех госуслуг, которые орган предоставляет гражданам РФ. Нововведение связано с запретом раскрывать сведения о тактике и методах работы спецслужб.

Как президент подписывал новый закон — в материале “Ъ”.

С 4 февраля региональные власти смогут передавать невостребованное жилье, предназначенное для уволенных военнослужащих, другим льготникам. Недвижимость смогут получить ветераны ВОВ, члены семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшие в результате радиационных аварий и их ликвидаторы, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, вставшие в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.

Как в правительстве обсуждали сохранение программы льготной ипотеки — в материале “Ъ”.

С 28 февраля расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В него войдут бактериальные вакцины, столбнячный, дифтерийный и дифтерийно-столбнячный антитоксины.

Как изменились цены на жизненно необходимые лекарства за год — в материале “Ъ”.

28 февраля завершится эксперимент по маркировке ряда товаров. Изменения касаются пива и напитков на его основе, отдельных видов слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок, кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук.

Зачем Белый дом хотел открыть бизнесменам доступ к данным маркировки — в материале “Ъ”.

Василий Кузнецов