Промышленная инфляция в Нижегородской области составила 9,5%

Цены нижегородских производителей промышленных товаров на внутреннем рынке выросли на 9,5% за 2022 год, подсчитал Нижегородстат. Для сравнения, в 2021 году промышленная инфляция составила 22,4%.

В том числе, цены в добывающей промышленности Нижегородской области выросли на 31,7% к 2021 году. В обрабатывающей промышленности инфляция составил 9,8%, наибольший рост цен зафиксирован в производстве лекарств и медизделий (+28,7%), автотранспорта и прицепов (+26,1%), в металлургическом производстве (+25,8%).

В России за 2022 год цены производителей снизились на 3,3% после роста на 28,5% в 2021-м.

Анастасия Еремина