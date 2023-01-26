0,8 процента составило снижение цен производителей в декабре по сравнению с ноябрем, сообщил Росстат. Дефляция, таким образом, продолжилась уже восьмой месяц подряд — хотя, например, аналитики, опрошенные «Интерфаксом» в конце года, прогнозировали рост цен производителей в декабре (на 0,4%). За весь 2022 год цены производителей снизились на 3,3% после роста на 28,5% в 2021-м. В том числе в добыче снижение составило 15,3% (после роста на 59,2% в 2021 году), в обработке — 0,9% (после роста на 23,5%). Наибольшее снижение — в производстве кокса и нефтепродуктов (20,7%), в металлургии (13,6%) и химии (12,4%). Рост показателя — в производстве автотранспорта (27,1%) и в пищевой промышленности (5,3%).

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