Орбан назвал действия Запада новой холодной войной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на фоне украинского кризиса и кризиса западноцентричного порядка Запад начал новую холодную войну. По его словам, Венгрия должна «остаться в стороне», поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Орбан сделал такое заявление на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерский политический деятель конца XIX — начала ХХ века). Тезисы речи премьера изложил его политический советник Балаж Орбан в статье для Mandiner.

«Теперь стало ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а также достичь статуса региональной средней державы в Центральной Европе»,— отметил Балаж Орбан, передавая слова венгерского премьера.

По его словам, чтобы хотя бы частично сохранить свое доминирование, Запад во главе с США «разрывает, ослабляет или берет под контроль отношения с нарастающей скоростью». «Похоже, что международные блоки времен холодной войны будут восстановлены»,— добавил советник премьера.

Виктор Орбан считает, что новый мировой порядок можно представить как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сформированных блоков. Это является минусом для Венгрии, которая имеет негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии. Поэтому, по мнению премьер-министра, Будапешт должен быть в хороших отношениях с государствами—конкурентами Запада.

Венгрия является единственной страной ЕС, выступающей против разрыва с Россией и антироссийских санкций. В декабре Балаж Орбан говорил, что Будапешт поддерживает скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако намерен сохранять связи с Россией. Венгрия также выступала против введения потолка цен на газ и российскую нефть.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек