Песков: правительство блестяще вышло из всех кризисных ситуаций

Перспективы экономического развития России «абсолютно положительные», утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что нынешний состав правительства, несмотря на пандемию коронавируса и санкции, сумел блестяще выйти из всех ситуаций.

Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра 16 января 2020 года. Господина Пескова во время пресс-колла попросили оценить результаты трехлетней работы правительства. Он заявил, что уже три года кабинет «работает в чрезвычайно тяжелых условиях». «Сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии... и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этой бедой. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями»,— уверяет представитель Кремля.

По его словам, после пандемии COVID-19 началась «прокси-война», начатая странами Запада. Однако правительство России сумело выйти и из этой ситуации, убежден Дмитрий Песков. «Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста. И потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительные»,— утверждает он.

Президент Владимир Путин говорил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП РФ в 2022 году, по предварительным данным, снизился на 2,5%, инфляция — 11,9%. Всемирный банк в январском прогнозе пересмотрел прогноз по России в 2023 году в сторону улучшения: он ожидает, что российская экономика сократится не на 3,6%, а на 3,3%.

Подробности — в материале «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Лаура Кеффер