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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк ухудшил прогноз на 2023 год для мировой экономики, но улучшил для России

Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год в связи с сохранением высокого уровня инфляции. В отчете ВБ отмечается, что глобальный ВВП за текущий год вырастет на 1,7%. При этом экономика России сократится не на 3,6%, а на 3,3%.

Падение темпов роста мировой экономики свидетельствует о ее приближении к рецессии, говорится в отчете. Сокращение годового глобального дохода на душу населения было спровоцировано высоким уровнем инфляции, а также ужесточением денежной политики в некоторых странах.

Как отмечает Всемирный банк, три основных мировых лидера по уровню экономического развития — США, Европа и Китай — столкнулись с резким спадом экономических показателей, что привело к ухудшению рынка развивающихся стран.

С учетом вышеуказанных факторов Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году на 1,7%, в 2024 году — на 2,7%. Кроме того, банк сообщил о снижении прогнозов экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран.

Российская экономика сократится на 3,3% в 2023 году и возобновит рост на 1,6% годом позже, следует из прогнозов Всемирного банка. В октябре организация ожидала снижения российского ВВП в следующем году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе.

ВВП США в текущем году увеличится на 0,5%. В то же время объем экономики Еврозоны не изменится по сравнению с 2022 годом. Рост ВВП Украины возобновится в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации, считают эксперты ВБ.

О прошлых прогнозах Всемирного банка — в материале «Ъ» «Не торопитесь приземляться».

Милена Костерева

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