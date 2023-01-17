Путин: спад экономики в 2022 году составил 2,5%

Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством. Он заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%, сказал президент.

Господин Путин утверждает, что фактическая динамика российской экономики в прошлом году была позитивной. По его словам, за 11 месяцев ВВП снизился на 2,1%, а в третьем и четвертом кварталах ВВП России рос с исключением сезонности. Дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% ВВП, добавил президент.

«По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, ВВП России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю о зарубежных экспертах, предрекали падение 10%, и 15%, и даже 20%»,— сказал он.

По словам Владимира Путина, инфляция в стране в 2022 году составила 11,9%, что оказалось меньше прогнозов властей, а во втором квартале 2023 года показатель может опуститься ниже таргета в 4%. Он в очередной раз призвал добиться «ощутимых результатов» по повышению доходов россиян.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей»,— сказал господин Путин.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин говорил о снижении ВВП России по итогам года на 2%. Всемирный банк (ВБ) в конце года пересмотрел прогноз по России в 2023 году в сторону улучшения: он ожидает, что российская экономика сократится не на 3,6%, а на 3,3%. При этом ВБ ухудшил прогноз мирового роста с 3% до 1,7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Лаура Кеффер