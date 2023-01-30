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Коммерсантъ FM
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СМИ: Сербия может потерять западные инвестиции в случае отказа от плана ЕС по Косово

Запад может отказать Сербии в евроинтеграции и прекратить инвестиции, если страна не согласится на франко-германский план по урегулированию конфликта с Косово. Об этом пишет сербское аналитическое издание Demostat со ссылкой на дипломатические источники.

Demostat характеризует отношения западных стран с Сербией как политику кнута и пряника. По его информации, представители «большой пятерки» (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США) сообщили президенту Александру Вучичу на встрече в Белграде, что, если Сербия примет европейский план решения проблемы Косово, она может вступить в ЕС уже в 2030 году. Кроме того, в страну придут новые европейские и американские компании, а также инвестиции в энергетический сектор.

При этом в случае отказа от урегулирования Сербию ожидает вывод западных инвестиций из страны под предлогом рискованности ведения бизнеса из-за несоответствия внешней политики и политики безопасности Сербии.

По информации источников Demostat, франко-германский план урегулирования, о котором ранее писали СМИ, не является окончательным вариантом соглашения. Как утверждает издание, в соглашении не будет упоминаться признание Косово или его членство в ООН, поэтому красные линии, о которых говорил сербский президент, не будут пересечены.

По данным дипломатических источников «Ъ», 12 января специальный советник американского Госдепартамента Дерек Шолле посетил Белград, чтобы склонить Сербию согласиться на франко-германский план по Косово. По данным источников, в соглашение входил пункт о членстве Косово в международных организациях, в том числе ООН. МИД Сербии назвал соглашения с ЕС по Косово обманом и сравнил их с Минскими соглашениями.

Как Сербию склоняют к нормализации отношений с Косово — читайте в материале «США c Европой наступают на Белград».

Анастасия Ларина

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