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Коммерсантъ FM
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МИД Сербии назвал соглашение с ЕС по Косово таким же обманом, как и Минские соглашения

Сербия выступает против членства Косово в ООН, а также признания независимости самопровозглашенной республики, заявил глава сербского МИДа Ивица Дачич. Он также отметил, что Белград не будет пересматривать ранее достигнутые с Приштиной договоренности.

Ивица Дачич

Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ивица Дачич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Не будет новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, точнее, о формировании Сообщества сербских общин. Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии»,— сказал господин Дачич в эфире TV Prva (перевод по «РИА Новости»).

«Мы не были в восторге от Брюссельских соглашений, это был акт доброй воли Белграда. И после всего этого мы оказались в ситуации, когда получилось, что это был большой обман, как с Минскими соглашениями»,— сказал он.

Вчера, 12 января, специальный советник американского Госдепартамента Дерек Шолле посетил Белград, чтобы склонить Сербию согласиться на франко-германский план по Косово. В частности, предложение предусматривает членство Приштины в международных организациях, включая ООН. Как отмечают источники «Ъ», добиться соблюдения этого плана Запад рассчитывает уже «в ближайшие месяцы».

Подробнее — в публикации «Ъ» «США c Европой наступают на Белград».

Милена Костерева

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