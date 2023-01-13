США c Европой наступают на Белград

В Белграде в ближайшие дни побывают сразу несколько эмиссаров — из ЕС, США и ряда других ведущих стран Запада. Главная цель «дипломатического десанта» — склонить сербского президента Александра Вучича к нормализации отношений с Косово на базе франко-германского плана, предусматривающего членство Приштины в международных организациях, включая ООН. Причем добиться этого, как утверждают европейские дипломатические источники “Ъ”, Запад рассчитывает уже «в ближайшие месяцы». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный советник Госдепартамента США Дерек Шолле

Фото: Darko Vojinovic / AP Специальный советник Госдепартамента США Дерек Шолле

Фото: Darko Vojinovic / AP

Первым в Белград 12 января «высадился» специальный советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. Сразу после него Сербию посетят представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак и эмиссар США в регионе Габриэль Эскобар. Предполагается, что их дуэт усилят спецпредставители глав Франции и Германии на Балканах Эмманюэль Бонн и Йенс Плетнер.

Цель «дипломатического десанта» Запада для Белграда не секрет. Глава комитета по Косово сербского парламента Милован Дрецун признал: «Это начало мощной кампании с целью заставить Белград начать при посредничестве ЕС и США диалог с Приштиной о плане, известном как франко-германский». Этот план, хотя и не предполагает взаимного признания сторонами друг друга, предусматривает согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, включая ООН. Кроме того, Приштина и Белград должны признать документы и национальные символы друг друга, а сербскому сообществу в Косово был бы обеспечен «соответствующий уровень самоуправления».

Косовский премьер Альбин Курти на днях заявил, что Приштина считает франко-германский план «хорошей основой» для переговоров, Сербия же, по его словам, «план отвергла», поэтому Запад должен оказать давление на Белград. Руководители Сербии действительно дали ясно понять, что франко-германский план в его нынешнем виде для них неприемлем, ибо предполагает признание независимости Косово.

То, что первым убеждать Белград принять франко-германский план приехал специальный советник Госдепартамента Дерек Шолле, похоже, неслучайно. Анонсируя его визит, президент Сербии Александр Вучич назвал американского эмиссара «очень важной фигурой». «Ему никто не указ в Госдепе, разве что советник по нацбезопасности Джейк Салливан,— поведал сербский президент.— Переговоры с ним будут очень важными».

К тому же многие сербские политики и эксперты обратили внимание на то, что официальный Белград в последнее время отдает предпочтение переговорам с представителями США, а не ЕС. Депутат сербского парламента от оппозиции Небойша Новакович считает, что Александр Вучич союзнические отношения с Берлином заменил отношениями с Вашингтоном, ибо «видит отсутствие прогресса в евроинтеграции Сербии». А эксперт белградского Института по европейским делам Лео Бешири констатирует: «В последние месяцы стало совершенно очевидно, что Вучичу явно не по душе голос Берлина».

Да и сам президент Сербии в недавнем интервью телеканалу Pink в целом доброжелательно оценил позицию США по Косово. По его словам, «США искренне поддерживают косовскую независимость, но с американцами можно говорить», поскольку «они стараются понять позицию сербов».

Сам же Дерек Шолле сформулировал цели своего визита предельно ясно и жестко. Посетовав, что предыдущие несколько недель было потрачено международными посредниками на предотвращение эскалации в отношениях Белграда и Приштины, когда косовские сербы баррикадами блокировали север Косово, он призвал сосредоточиться на плане по нормализации сербско-косовских отношений. Упрекнув Белград за развернутую кампанию по отзыву признания независимости Косово, что, по его словам, «отдаляет от главной цели», Дерек Шолле предупредил, что и «Косово должно выполнить свои обязательства по диалогу, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов». «Нынешний момент критический,— объявил эмиссар Госдепартамента.— Сербия и Косово должны срочно включиться в диалог, который координирует ЕС с целью заключения всеобъемлющего соглашения по нормализации отношений с фокусом на взаимное признание».

Решительный настрой специального советника внешнеполитического ведомства США подтверждают и европейские дипломатические источники “Ъ”. По их словам, «с учетом прежде всего острого и затянувшегося украинского кризиса Запад настроен не затягивать с нормализацией между Сербией и Косово и намерен выйти на нее уже в ближайшие месяцы».