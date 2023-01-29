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Коммерсантъ FM
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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 340-й

Последние новости и заявления 29 января

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предлагает рассекретить экономические данные за некоторым исключением. Украина ввела санкции против 182 юридических и трех физических лиц из России, связанных с железнодорожными перевозками военнослужащих и военной техники. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. Для российских и белорусских спортсменов будет разработана специальная система квот на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщил и. о. президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

21:25. Члены ремонтной бригады, работавшей на линии электропередач в Курской области, попали под обстрел со стороны Украины, один человек пострадал — губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

19:07. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Долгое Валуйского городского округа. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения получил один частный дом.

19:03. Четыре человека погибли и пять ранены в результате ракетного удара ВСУ по железнодорожному мосту под Мелитополем — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

18:29. Высший антикоррупционный суд Украины отказал в конфискации Демуринского горно-обогатительного комбината, принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, предприятие производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов — украинское издание «Страна.ua».

16:59. Военная прокуратура проверит жалобы семей мобилизованных из Курской, Липецкой, Орловской и Владимирской областей — сообщение в Telegram-канале правительства Липецкой области.

16:05. Украина рассчитывает, что на следующей встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне партнеры Киева примут решение о поставках боевой авиации — представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

15:30. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что военная ситуация на востоке страны тяжелая, но контролируемая — канадский телеканал CBC.

15:29. Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию, чтобы учиться управлять танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву — британское министерство обороны.

14:29. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Демарш предпринят в связи с обстрелом больницы в Новоайдаре (ЛНР), в результате которого погибли 14 человек.

14:25. Поселок Краснооктябрьский в Курской области был обстрелян из минометов Вооруженными силами Украины, никто не пострадал, но из-за повреждения линии энергоснабжения, сам поселок и соседнее село Волфино остались без электричества — глава региона Роман Старовойт.

13:50. Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий — телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.

13:43. Запрет на выезд за границу касается и тех украинских госслужащих, которые непригодны к военной службе — представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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12:05. Южнокорейские правозащитники призвали власти страны предоставить политическое убежище пяти россиянам, которые прилетели в Сеул после объявления частичной мобилизации в РФ и до сих пор остаются в транзитной зоне аэропорта Инчхон — CNN.

11:51. В графике Путина пока нет разговоров с канцлером Шольцем, но президент был и остается открытым для контактов — Песков.

11:37. Расследование инцидента на трубопроводе «Северный поток» все еще продолжается — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

11:29. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил Германию передать стране подлодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать российский флот из Черного моря» — аккаунт замминистра в Twitter.

11:27. Четыре робота «Маркер» готовы к отправке в зону спецоперации в Донбассе — руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

11:21. Россия отказывается вести с Японией консультации по рыбному промыслу в российских территориальных водах из-за антироссийских мер Токио — МИД РФ.

11:07. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает необходимым продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным — глава германского правительства в интервью газете Der Tagesspiegel.

10:47. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит правительство отменить решение о засекречивании экономических данных, пишет Financial Times со ссылкой на источники. «Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги»,— цитирует газета главу ЦБ РФ.

10:40. «Газпром» 29 января подает газ в Европу через Украину в объеме 24,3 млн куб. м — официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

9:52. Поставка танков Abrams на Украину — «крайне деструктивный шаг» со стороны США — замглавы МИД России Сергей Рябков.

9:24. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях — данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

9:19. Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова планируют посетить Украину — словацкий новостной портал pravda.sk.

8:48. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, в результате которого 14 человек погибли, а 24 получили ранения — телеграм-канал СК.

8:39. Аргентина и другие страны Латинской Америки не рассматривают вопрос отправки оружия на Украину, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В то же время он осудил действия России и поделился с канцлером идеями о том, как можно урегулировать конфликт.

8:35. Для российских и белорусских спортсменов будет разработана специальная система распределения квот на Олимпиаду-2024 в Париже — исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх.

8:33. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и трех физических лиц из России. Утверждается, что они связаны с железнодорожными перевозками военнослужащих и военной техники.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 339-й

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