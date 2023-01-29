Хинштейн напомнил об отсутствии запрета на радугу после смены названия театрального фестиваля

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что законодательство РФ, в том числе против ЛГБТ-пропаганды, не запрещает и не отменяет радугу. Так он отреагировал смену название петербургского театрального фестиваля «Радуга».

Радужный флаг является символом ЛГБТ, пропаганда которых в России запрещена. Господин Хинштейн — автор законопроекта против ЛГБТ-пропаганды.

Руководитель фестиваля Светлана Лаврецова ранее пояснила, что о смене названия фестиваля задумались после принятия закона против ЛГБТ-пропаганды.

«Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не "кастрированный" символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет»,— прокомментировал депутат Госдумы причину смены названия фестиваля.

Радужный флаг ЛГБТ состоит из шести продольных полос, цвета которых, за исключением голубого цвета, идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый.

Александр Хинштейн выразил готовность дать дополнительные разъяснения руководству фестиваля, подчеркнув, что не реализация законов доходит «до маразма», а такие события, как переименование мероприятие, которое было похоже на хеппенинг (его идея часто подразумевает постановочные демонстрации в целях социально-политической пропаганды).

Мария Федотова