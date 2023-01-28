Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Изменение названия на сайте фестиваля заметил журнал «Театр».

Директор ТЮЗа им. А. А.Брянцева и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова рассказала журналу, что руководство театра задумалось о смене названия после принятия закона об ЛГБТ. Однако, по ее словам, окончательное решение об этом еще не принято.

«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали — на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд»,— сообщила госпожа Лаврецова. Она пообещала сообщить о смене названия официально.

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Для физлиц предусмотрен штраф до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. Радужный флаг (англ. Pride flag) — международный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей и движения за поддержку их прав.

Анастасия Ларина