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Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Изменение названия на сайте фестиваля заметил журнал «Театр».

Директор ТЮЗа им. А. А.Брянцева и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова рассказала журналу, что руководство театра задумалось о смене названия после принятия закона об ЛГБТ. Однако, по ее словам, окончательное решение об этом еще не принято.

«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали — на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд»,— сообщила госпожа Лаврецова. Она пообещала сообщить о смене названия официально.

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Для физлиц предусмотрен штраф до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. Радужный флаг (англ. Pride flag) — международный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей и движения за поддержку их прав.

Анастасия Ларина

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