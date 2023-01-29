Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию, чтобы приступить к обучению управлению британскими танками Challenger 2. 14 таких танков премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал передать в ближайшие недели.

«Украинские танковые экипажи прибыли в Соединенное Королевство, чтобы приступить к обучению... Соединенное Королевство обеспечит Украину танками Challenger 2 параллельно со странами-партнерами в мире»,— говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Он поступил на вооружение британской армии в 1994 году. Оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя пулеметами калибра 7,62.

Великобритания стала первой страной, объявившей о поставках боевых танков западного образца Украине. За последние шесть месяцев в Великобритании прошли обучение несколько тысяч украинских военных.

В сентябре 2022 года главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной миссии по обучению украинских военных в Евросоюзе. Сейчас украинские военные также обучаются в Польше и Дании. Австралия отправляла для обучения украинских военных своих инструкторов.

Подробнее о том, что происходит на 340-й день после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина