Ипотеке снижают показатели

Темпы роста ипотечного рынка в России в этом году замедлятся и составят порядка 15%. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. При этом он отметил, что регулятор намерен ввести дополнительное резервирование по кредитам в рамках программ льготной ипотеки от застройщиков. Ставка по таким продуктам, как показывает практика, снижается практически до нуля за счет завышения стоимости квартиры. Это несет в себе дополнительные риски для заемщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прогноз ЦБ по динамике ипотечного рынка вполне может сбыться, но за счет относительно новых факторов роста, отметил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «На мой взгляд, исходя из тенденций 2022 года, можно делать вывод, что увеличение спроса на ипотеку может быть достигнуто за счет, например, относительно новых форматов. У нас очень высокими темпами развивается ипотека на ИЖС, то есть люди покупают земельные участки, строят дома самостоятельно или с помощью подрядчиков и привлекают на это ипотечные кредиты. Это первая точка роста. Вторая — это всякие дополнительные программы, которые уже сейчас существуют, но которые, очевидно, будут развиваться. Это, например, семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и так далее.

На мой взгляд, это те драйверы, которые могут увеличить спрос на такие кредиты и их выдачу в 2023 году. Вместе с тем сейчас ослабляется спрос на новостройки. Если мы говорим о том, что в целом рынок недвижимости остывает, то можно одновременно сделать вывод о том, что какие-то традиционные секторы, которые давали рост ипотеки, в этом году все-таки так не сработают. Я думаю, что прежде всего это касается сегментов первичного и вторичного жилья».

В декабре 2022 года объем выданных ипотечных кредитов вырос почти на 50% к ноябрю и достиг рекордной суммы — 697 млрд руб. Тогда власти сначала рассматривали возможность сворачивания льготной программы, а затем ее все же продлили, но с увеличением ставки с 7% до 8% годовых. Директор головного офиса компании «БЕСТ-недвижимость» Шамиль Кочекаев полагает, что ипотека в значительной степени потеряла свою привлекательность, и прогноз ЦБ вряд ли сбудется:

«Я уже говорил, что к маю-началу лета рынок недвижимости просядет, и, возможно, кстати, до 15%, и от своих слов не отказываюсь. Что касается прогноза Центробанка, то мне кажется, что в сложившихся условиях давать такие оптимистические прогнозы неверно.

Ипотека в 2023 году будет еще менее привлекательной, чем в 2022-м, и не окажет существенного влияния на рынок недвижимости.

Все прогнозы относительно стоимости и спроса на жилье сбудутся самым, думаю, наихудшим образом для людей, рассчитывающих продать свою недвижимость за ту цену, которая поможет им решить какие-то иные проблемы. Ставки по ипотеке, льготные программы и тому подобное не являются определяющим вектором для активности рынка недвижимости. Основной вектор — это финансовое благополучие населения, стабильная экономика. Именно это подвигает людей на то, чтобы взять на себя кредитные обязательства, в частности, ипотеку».

В конце прошлого и начале этого года многие эксперты и игроки рынка недвижимости прогнозировали снижение цен на первичном и вторичном рынке недвижимости на 10-15%.

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Андрей Загорский