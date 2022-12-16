Льготную ипотеку сохранили на будущее

Отмены льготной ипотеки вновь не случилось, программу продлили еще на полтора года. Условия кредитования при этом станут менее выгодными — ставка поднимется с 7% до 8%. Семейная ипотека, напротив, станет доступнее: целевой заем под 6% теперь смогут взять и россияне, воспитывающие двух несовершеннолетних детей. Как эти новости встретили игроки рынка недвижимости? И не поползут ли цены на квартиры вверх? Выясняла Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С момента введения льготной ипотеки в 2020 году власти твердили, что это временная мера поддержки, причем в первую очередь застройщиков. За сворачивание программы многократно выступал Центробанк, о том, что необходимости в подобного рода субсидиях больше нет, говорил и Минфин. Но у президента Владимира Путина на этот счет оказалось свое мнение, и в итоге желающим обзавестись недвижимостью дали еще полтора года на то, чтобы совершить сделку на более выгодных условиях.

Рынок этого решения ждал едва ли не больше, чем граждане, поделилась гендиректор и партнер компании «Бест-Новострой» Виктория Григорьева: «Отмена льготной ипотеки сейчас была бы равносильна похоронам рынка недвижимости. Потому что доля сделок, которые проходят с участием именно таких кредитов, составляет 80%, а в некоторые месяцы достигала даже 90%. Причем это характерно для жилья комфорт-класса, то есть для того сегмента, в котором покупатель наиболее чувствителен к колебаниям цен, в том числе к ежемесячным платежам».

Вместе с тем и рынок, и граждане были бы совсем довольны, если бы в кризисное время условия по льготной ипотеке смягчились, однако ставка, напротив, вырастет на один процентный пункт. Для тех, кто планирует обзавестись недвижимостью в Москве, где цены на квартиры зашкаливают, даже такое, казалось бы, незначительное изменение, чувствительно, подчеркнул руководитель управления маркетинга и аналитики девелоперской компании Asterus Денис Бобков: «Для примера возьмем ипотеку в 12 млн руб. сроком на 25 лет. Ежемесячный платеж при ставке в 7% составит в районе 86-88 тыс. руб. А при 8% он увеличится где-то на 4-5 тыс. руб. На длинном горизонте это уже чувствительно. Конечно, это слегка охладит спрос».

Можно ли надеяться, что застройщики, дабы привлечь клиентов, постараются придержать цены на текущем уровне? На это вряд ли стоит рассчитывать, продолжил господин Бобков: «На многие новостройки уже предоставляются достаточно большие скидки. При этом снизу эти цены подпирает необходимость соответствовать бизнес-модели, согласованной банком при проектном финансировании.

Также за это время выросла себестоимость работ. Поэтому мы ожидаем очень осторожной, аккуратной динамики повышения цен на жилье».

Хорошие новости, впрочем, тоже есть. Несмотря на то, что уровень благосостояния россиян падает, и не все держатели ипотеки смогут вовремя ее погашать, банки будут выдавать такие кредиты весьма охотно, уверен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Кредитные организации имеют некоторый профицит ликвидности. Ее нужно конвертировать в работающие активы, чтобы увеличить базу доходов. Ипотека для этого вполне подходящий инструмент. Тем более в этом году финансовый результат у банков сильно страдает. Так что это решение для них достаточно привлекательно и выгодно».

Вот только 12 млн руб. для покупки квартиры в Москве сейчас зачастую недостаточно, а, значит, столичные объекты придется брать, например, с ипотекой от застройщика. Ставки там невысокие, но цена квадратного метра серьезно завышена. Впрочем, и эту лазейку власти намерены скоро прикрыть. Займы с господдержкой, кстати, тоже будут постепенно сворачивать, обещал Владимир Путин. Так что через пару лет, возможно, останутся только рыночные жилищные кредиты.

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