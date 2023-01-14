Рынок недвижимости остывает

Цены на московские квартиры от собственников продолжат снижаться. Так считают участники рынка недвижимости. Стоимость вторичного жилья в столице с марта упала на 20%. Об этом сообщили эксперты компании «Инком-Недвижимость». По прогнозам аналитиков, тенденция вряд ли изменится в ближайшее время. Чем вызвана такая динамика? И что происходит со спросом? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следует сразу оговориться: средняя цена предложения одного квадратного метра столичного жилья на вторичном рынке за последний год сократилась весьма незначительно — чуть более чем на 1% — до отметки 278 тыс. руб. Другое дело — стоимость реальной продажи. Вот этот-то показатель, по данным аналитиков «Инком-Недвижимость», с пиковых значений марта 2022 года к концу декабря обвалился на 20%.

Именно весной продажи шли наиболее активно, и с тех пор спрос значительно снизился, отмечает директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома: «За 2021-й и 2022 год на рынке недвижимости образовался пузырь. Дело в том, что цена, благодаря ипотечным ставкам и высокому спросу, необоснованно выросла приблизительно на 30%, а по некоторым объектам и на 40%. На рынок пришло большое количество покупателей-ипотечников. Им важен ежемесячный платеж. Такие покупатели и разогрели рынок. Когда началась специальная военная операция, в очень короткое время на рынке начались ажиотаж и паника. Все начали что-то покупать, спасать деньги. И в марте цены на недвижимость достигли пика. С марта 2022 года по январь 2023 года падение фактической цены сделки на столичном рынке составило на 2%».

Этим дело, похоже, не ограничится. Ситуация развивается таким образом, что вторичное жилье в столице продолжит дешеветь и в наступившем году, причем довольно существенно, полагает Сергей Шлома: «Покупательная способность уменьшается, банки меняют условия по ипотеке, каждый месяц ставка по ипотечному кредиту поднимается на 0,5%. Согласно нашим прогнозам, количество ипотечников будет уменьшаться. Вслед за подъемом ставок спрос на недвижимость будет уменьшаться, как и количество сделок. Цена по Москве будет корректироваться еще около 10% вниз в течение 2023 года. Максимально, наверное, можно было бы добавить еще 5%».

Разумеется, многих интересует вопрос о том, что будет происходить в этом году с ценами на столичные новостройки. До недавнего времени на первичном и вторичном рынках ситуация была далеко не одинаковой, но в 2023 году в этих двух сегментах события будут развиваться по схожему сценарию. После декабрьского всплеска спроса на новое московское жилье продажи будут сокращаться, а следовательно, цены тоже пойдут вниз. Так считает член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «Что касается рынка новостроек, например, в декабре 2022 года был небывалый по нынешним временам рост спроса.

Продажи выросли по отношению к ноябрю на 32%, и цены практически не шелохнулись. Это было вызвано тем, что люди старались решить свой вопрос с льготной ипотекой, закрыть все вопросы, связанные с новостройками.

В 2023 году ситуация, конечно, сильно изменится. Во-первых, спадет декабрьский спрос. В дальнейшем, возможно, рынок все-таки войдет в фазу переизбытка, которая всегда сопровождается еще и падением цен. Я думаю, стоимость квадратного метра упадет на 10-15%, это продлится до сентября месяца как минимум. Возможно, дальше будет какая-то ценовая стагнация, остановка».

Согласно статистике портала irn.ru, средняя цена на квартиры в Москве за 2022 год подросла на 2,3% до отметки 251,5 тыс. руб. за квадратный метр. Для сравнения, аналогичный показатель по итогам 2021 года составил 245 тыс. руб., 2020-го — 221, 5 тыс. руб.

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