В боях за Артемовск погиб боец ЧВК «Вагнер» из Серова

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб житель Серова Данил Сальников, сообщила администрация Серовского городского округа во «ВКонтакте». «Учился в школе-интернате №5. После окончания 9 классов, отучился на сварщика. Погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике в составе ЧВК “Вагнер”»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Сальников

Фото: Администрация Серовского городского округа Данил Сальников

Фото: Администрация Серовского городского округа

Подписчики паблика уточнили, что Данил Сальников учился в детском доме, поскольку являлся сиротой.

Прощание с ним состоится 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Ранее было известно о гибели нескольких бойцов ЧВК «Вагнер» из Серова. Среди них 29-летний Никита Чирков и 40-летний Леонид Родионов.

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Елена Медведева