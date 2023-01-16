На спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Серова

В ходе специальной военной операции при освобождении ДНР погиб 40-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова Леонид Родионов, сообщили на странице администрации Серовского городского округа во «ВКонтакте». Прощание с ним состоится в понедельк, 16 января, в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница администрации Серовского городского округа «ВКонтакте» Фото: Страница администрации Серовского городского округа «ВКонтакте»

Леонид Родионов родился в Серове в 1982 году. Погибший был сиротой и воспитывался в школе-интернате №1. После окончания девяти классов он поступил в СПТУ №54 где отучился на автомеханика.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации других бойцов ЧВК «Вагнер» из Серова. Так, при освобождении ДНР погиб 29-летний Никита Чирков. Кроме того, недавно прошло прощание с 46-летним Сергеем Молодцовым.

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