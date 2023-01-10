На спецоперации погиб 29-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова

В ходе проведения специальной военной операции погиб 29-летний житель Серова (Свердловская область) Никита Сирков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Серовского городского округа. Прощание с погибшим состоится 11 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Никита Чирков родился 18 июня 1993 года в Серове. Окончил среднюю Общеобразовательную школу № 22 имени Маркова. После окончания школы обучался в СПТУ №54 на автомеханика. После окончания обучения работал грузчиком на одной из баз города. Никита Чирков заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Он погиб при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Напомним, ранее на специальной военной операции погиб 46-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова. До заключения контракта он занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Прощание с ним прошло 5 января.

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Диана Сунагатуллина