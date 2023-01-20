В Кремле не уверены, что страны Латинской Америки не станут поставлять российское оружие Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны США о том, что оно ведет переговоры с девятью странами Латинской Америки о поставках российского вооружения на Украину. По его словам, на поставки российского вооружения в третьи страны могут существовать ограничения.

«В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

«Здесь очень важны правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны. Потому что любые поставки... конечно же, обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения»,— добавил он. По его словам, в Кремле будут внимательно отслеживать развитие ситуации.

Накануне глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и еще шестью неназванными странами по вопросу поставок российского оружия на Украину. «Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Олеся Павленко