Зеленский ввел санкции против 182 компаний из РФ, связанных с перевозками по железной дороге

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 182 юридических и трех физических лиц. Утверждается, что они связаны с перевозками по железной дороге военнослужащих и военной техники.

Господин Зеленский сообщил в обращении, что активы компаний и физлиц будут заблокированы, их имущество будет использовано для обороны Украины. Он пообещал провести работу, чтобы аналогичные санкции приняли другие страны. Указ о введении санкций опубликован на сайте президента.

В начале и середине января Владимир Зеленский утвердил два пакета санкций против российских деятелей культуры и медиасферы. В черные списки попали больше 300 человек. Кроме того, 25 января были введены украинские санкции против 10 представителей УПЦ и РПЦ. Украина ввела уже несколько пакетов антироссийских санкций на фоне проведения военной операции РФ, которая началась 24 февраля 2022 года.

О перспективах российско-украинского конфликта в 2023 году — в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Леонид Уварчев