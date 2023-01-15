Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и еще 196 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении 198 человек. Среди попавших под санкции — военный корреспондент Семен Пегов, продюсер Яна Рудковская, блогер и писатель Дмитрий Пучков, режиссер Андрей Кончаловский.

Срок применения санкций — десять лет, ограничительные меры предполагают блокировку активов, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, лишение государственных наград Украины и другое, сообщает «РИА Новости».

Также под санкции попали телеведущая Ангелина Вовк, журналистка Марина Ахмедова, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Марина Ким, гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, журналист Павел Зарубин, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка, телеведущая Юлия Барановская, украинская журналистка Диана Панченко и другие.

Ранее на Украине были введены персональные санкции против 119 российских деятелей культуры. В черный список попали, в частности, рэпер Баста, артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Евгений Петросян, режиссер Никита Михалков.

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Мария Федотова