Перекрещение огня

В новом году боевые действия в российско-украинском конфликте ознаменовались объявлением Москвой одностороннего режима прекращения огня и расширением военной помощи Киеву от союзников. Так, Украина впервые получит боевые машины пехоты (БМП) западного образца от США и Германии, а Франция и вовсе пообещала ей передать легкие колесные танки. В Москве продолжают заявлять о готовности к диалогу для урегулирования конфликта, на Западе продолжают не верить в искренность этих намерений, а Турция, как и в прошлом году, остается чуть ли не единственным игроком на международной арене, не устающим предлагать свои посреднические услуги конфликтующим сторонам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пентагон официально объявил о предстоящей отправке на Украину 50 БМП Bradley — основной боевой машины пехоты армии США, находящейся на вооружении с 1981 года

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters Пентагон официально объявил о предстоящей отправке на Украину 50 БМП Bradley — основной боевой машины пехоты армии США, находящейся на вооружении с 1981 года

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Новое слово

Несмотря на новогодние праздники, активность боевых действий на территории Украины в первые дни января не снижалась. Однако 5 января — канун сочельника по русской православной традиции — началось с мирных инициатив патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова»,— сказал патриарх. В тот же день состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором, по сообщениям турецких СМИ, последний призвал российского коллегу подкрепить слова о готовности к диалогу и миру «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

На сайте Кремля, впрочем, в сводке о беседе подобные призывы господина Эрдогана не упоминались, однако подчеркивалась «открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий» в свете обозначенной турецким лидером «готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта».

Так или иначе, 5 января господин Путин дал указание вооруженным силам РФ, «учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла», ввести режим прекращения огня «по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине».

Президент РФ также призвал последовать примеру Москвы и украинскую сторону.

В Киеве в искренность таких намерений не поверили. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал режим прекращения огня «банальной уловкой» и заверил, что в них не просматривается «ни малейшего желания» закончить конфликт. А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу 7 января обвинил Россию в нарушении объявленного ею же прекращения огня. «Они что-то говорили о якобы прекращении огня… Но реальность — это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям»,— заявил господин Зеленский.

Так или иначе на протяжении всего официально действующего режима стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах.

В ООН инициативу России сдержанно поприветствовали. Генсек Всемирной организации Антониу Гуттериш положительно оценил «возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия». А его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что в организации «хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН» и готовы помогать сторонам в достижении этой цели. Надежду на продление режима прекращения огня «не только на 36 часов» уже 7 января выразил и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

На Западе же, как и в Киеве, решение РФ сочли уловкой. По мнению президента США Джо Байдена, указание Владимира Путина было попыткой «найти немного кислорода», а в пользу неискренности намерений говорит тот факт, что боевые действия продолжались и 25 декабря, в Рождество по западному стилю, и на Новый год. Глава Белого дома отметил, что «война на Украине находится в критической точке» и США с союзниками «должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии».

Новый шаг

В подтверждение слов господина Байдена Белый дом объявил о предоставлении вооружений и другой помощи Украине на сумму $3,1 млрд. Этот пакет американской помощи оказался самым крупным с момента начала конфликта 24 февраля 2022 года и отчасти учитывал неоднократные и настойчивые просьбы Украины о предоставлении ей наступательного оружия, в частности танков. И хотя, как объяснила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер, США по-прежнему не намерены передавать Киеву танки Abrams, поскольку они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации, среди новых вооружений, отправленных Украине, числится 50 БМП Bradley, которые также известны как «убийцы танков». Ранее Вашингтон не предоставлял Киеву подобных вооружений.

Названные в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли, эти машины считаются основной БМП армии США и находятся на вооружении с 1981 года. БМП Bradley используются для транспортировки пехоты, ведения боя и огневой поддержки, они активно применялись американскими военными в операциях в Персидском заливе и Ираке. В любом случае в Киеве решением Вашингтона остались довольны.

«Впервые мы получим бронетехнику Bradley — это именно то, что нужно. Новые орудия и снаряды, в том числе высокоточные, новые ракеты, новые беспилотники. Своевременно и мощно»,— прокомментировал новости Владимир Зеленский.

Между тем представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт сообщил, что Берлин также планирует передать Киеву около 40 БМП Marder и перед этим обучить украинских военных на территории Германии управлению этими машинами. Господин Хеберштрайт добавил, что пользоваться американскими Bradley украинцев также будут обучать на территории ФРГ. Ранее о решении поставить БМП Украине стало известно из совместного заявления Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако США и Германия были не первыми в 2023 году, кто объявил о качественно новых поставках Украине.

Еще 4 января после телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона выяснилось, что Париж пообещал передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC.

И в этом смысле, конечно, господин Макрон оказался тем человеком, который совершил «танковый прорыв» в западных поставках Украине (см. «Ъ-Онлайн» от 5 января). «Эту машину нельзя назвать БМП, поскольку задача БМП — нести десант, а десанта там нет. Ее можно назвать тяжелым бронеавтомобилем или колесным танком. Если вспомнить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, в нем фигурировал колесный танк как один из видов техники, подлежащей учету. Там стоит вполне танковое вооружение — 105-миллиметровая пушка. Броня у него не такая, как у гусеничных танков,— более легкая, но вооружение мощное, поэтому списывать эту машину со счетов, как некоторые делают, не стоит»,— пояснил “Ъ” научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник.

По его мнению, ключевое в обещанных поставках от США, Германии и Франции — это политически новый шаг, который открывает дорогу для отправки относительно современной бронетехники Украине. «После этого могут последовать поставки этих и других машин, будет расти их количество, возможно расширение ассортимента. Когда вы уже поставляете бронетехнику в больших объемах, то можно добавить в какой-то момент и танки. Кроме того, этот шаг может послужить примером для других стран НАТО. Например, Польшу уговаривали поставить Украине танки Leopard, которые у нее есть в большом количестве. Но Варшава заявила, что в одиночку этим заниматься не хочет. Но если начинаются такие поставки от стран-лидеров, то страны второго и третьего эшелона НАТО могут с большей охотой к ним присоединиться»,— отметил эксперт.

Алексей Забродин