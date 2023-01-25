Зеленский утвердил санкции против 10 представителей УПЦ и РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопаности и обороны (СНБО) о санкциях против 10 представителей УПЦ и РПЦ. В черный список были внесены, в частности, бизнесмен Вадим Новинский, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры), митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Утверждается, что большинство из них находится за пределами Украины.

Господин Зеленский в декабре сообщил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. Санкции против представителей УПЦ также ввела Служба безопасности Украины (СБУ), под ограничения подпали те же 10 человек. Для попавших в список будут заблокированы активы, ограничены торговые операции, запрещен вывод капиталов за пределы страны. Также они будут лишены госнаград Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер