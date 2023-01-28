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Коммерсантъ FM
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В Иерусалиме в третий раз за сутки произошла стрельба, никто не пострадал

Террорист зашел в ресторан, произвел выстрел и скрылся с места происшествия в Иерусалиме, сообщила израильская армия в Telegram. Стрельба произошла на Западном берегу реки Иордан, никто не пострадал. Военные и полиция осматривают место преступления.

Накануне, 27 января, поздно вечером в Иерусалиме произошел крупнейший за 12 лет теракт. При стрельбе у синагоги были убиты семь человек. Спустя несколько часов, утром 28 января в Иерусалиме снова произошла стрельба: 13-летний подросток ранил двух мужчин.

О теракте 27 января — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Леонид Уварчев

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