В Иерусалиме в третий раз за сутки произошла стрельба, никто не пострадал

Террорист зашел в ресторан, произвел выстрел и скрылся с места происшествия в Иерусалиме, сообщила израильская армия в Telegram. Стрельба произошла на Западном берегу реки Иордан, никто не пострадал. Военные и полиция осматривают место преступления.

Накануне, 27 января, поздно вечером в Иерусалиме произошел крупнейший за 12 лет теракт. При стрельбе у синагоги были убиты семь человек. Спустя несколько часов, утром 28 января в Иерусалиме снова произошла стрельба: 13-летний подросток ранил двух мужчин.

О теракте 27 января — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Леонид Уварчев