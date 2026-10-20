«Яндекс» сообщил о восстановлении доступа к основным инструментам «Директа»

Сейчас клиенты могут редактировать и создавать кампании любого типа, управлять статусами кампаний, включая запуск, остановку и архивирование. Кроме того, пользователи могут регистрировать новые аккаунты, управлять представителями и общим счетом, работать с объектами в «Библиотеке» и изменять настройки пользователя.