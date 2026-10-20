«Яндекс» сообщил о восстановлении доступа к основным инструментам «Директа»
«Яндекс» восстановил доступ к основным инструментам сервиса для размещения рекламы «Директ», в котором произошел сбой после атаки БПЛА на дата-центр компании. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса» в Telegram-канале.
Сейчас клиенты могут редактировать и создавать кампании любого типа, управлять статусами кампаний, включая запуск, остановку и архивирование. Кроме того, пользователи могут регистрировать новые аккаунты, управлять представителями и общим счетом, работать с объектами в «Библиотеке» и изменять настройки пользователя.
БПЛА атаковали дата-центры «Яндекса» с 8 по 11 октября. Под удар попали объекты в Калужской, Рязанской и Владимирской областях, из-за чего в сервисах компании произошел крупный сбой. С тех пор «Яндекс» восстановил работу городских сервисов (такси, самокаты, доставка и прочее) и большинства функций чата с Алисой AI, Станций и телевизоров на операционной системе YaOS. В «Яндексе» отметили, что некоторые ограничения в работе «Директа» пока сохраняются.