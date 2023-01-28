Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией

Председатель военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что приоритетом альянса является перевооружение. В интервью португальскому RTP он также сказал, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роб Бауэр

Фото: Johanna Geron, Reuters Роб Бауэр

Фото: Johanna Geron, Reuters

Глава военного комитета отметил, что страны НАТО должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива теперь принадлежит России, а сам альянс утратил на нее монополию. На вопрос интервьера, готово ли НАТО к прямой конфронтации с Россией, Роб Бауэр ответил: «Мы готовы».

«Речь идет о возвращении к старому Советскому Союзу»,— представил свое видение планов Москвы председатель военного комитета, фактически заявив, что стратегические цели России выходят за пределы Украины.

Россия считает, что существует договоренность о нерасширении НАТО на восток, достигнутая в ходе переговоров между СССР и США. Однако, вопреки этой договоренности, в 2004 году в НАТО вступили семь восточноевропейских стран. В конце 2021 года Москва потребовала юридических гарантий безопасности, в том числе по нерасширению альянса. Однако достичь договоренности не удалось.

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Мария Федотова