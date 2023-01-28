Экс-министр обороны ДНР Стрелков отказался сотрудничать с ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков (Гиркин) отказался от сотрудничества с ЧВК «Вагнер». 26 января основатель ЧВК Евгений Пригожин предложил господину Стрелкову принять участие в боях в зоне военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня, 28 января, Игорь Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что «последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК».

Чуть ранее в компании «Конкорд», которая представляет позицию Евгения Пригожина, была выложена аудиозапись. Она публиковалась в Telegram пресс-службы как ответ на вопрос издания «Блокнот» о том, есть ли у господина Стрелкова перспективы работы в ЧВК.

На аудио господин Пригожин говорит, что совет командиров ЧВК, скорее всего, откажется от сотрудничества с Игорем Стрелковым. Этот человек «не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью, поэтому вопросы будут». Оставят экс-министра только в случае получения согласия от Евгения Пригожина. После его отправят на подготовку, а затем «бросят в самое пекло». Второй вариант сотрудничества с ЧВК для господина Стрелкова, по словам Евгения Пригожина,— пройти отбор «как обычный штурмовик».

Игорь Стрелков уже пытался принять участие в боевых действиях на Украине, в конце 2022 года он с этой целью прибыл в ДНР, однако почти сразу вернулся обратно в Москву из-за «давления сверху».

Мария Федотова