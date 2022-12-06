Игорь Стрелков вернулся в Москву после неудачной попытки вступить в войска

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что вернулся в Москву из зоны военных действий в ДНР вечером 5 декабря. По его словам, его так и не зачислили в полк «под давлением "сверху"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временное удостоворение личности Игоря Гиркина (Стрелкова) в ДНР, опубликованное им

Фото: страница Игоря Стрелкова в VK Временное удостоворение личности Игоря Гиркина (Стрелкова) в ДНР, опубликованное им

Фото: страница Игоря Стрелкова в VK

Как пишет господин Гиркин, он прибыл в ДНР 14 октября. Там написал заявление с «просьбой о добровольной мобилизации» в армию региона. По его словам, в тот же день его зачислили в состав мотострелковой бригады 1 корпуса народной милиции ДНР.

«До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового»,— написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В ноябре Игоря Гиркина направили в город Сватово. По его словам, там он в течение десяти суток «пытался осуществлять обязанности начальника штаба батальона, касающиеся подготовки к его предстоящему боевому применению на фронте». Там он выяснил, что не состоит «в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка». «Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) — меня тоже давно нет»,— пишет господин Гиркин. Зачислен же изначально он был на один день.

По его мнению, все это произошло «под давлением "сверху"». Господин Гиркин считает, что командование полка знало о ситуации, но «предпочитало об этом не сообщать». «Установление всех указанных обстоятельств сделало дальнейшее мое пребывание в N-ском полку невозможным»,— написал он.

Это была третья попытка Игоря Гиркина принять участие в военном конфликте России и Украины, отмечает он. В августе Telegram-каналы российских военкоров сообщали о том, что его задержали в Крыму при попытке проникнуть в зону военных действий. Тогда господин Гиркин опроверг эту информацию. Он отмечал, что собирается в будущем принять участие в военных действиях в регионе. 15 октября он сообщил, что отправился на фронт. С тех пор он почти не вел свои соцсети, публикуя сообщения о сборах на нужды бойцов.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко