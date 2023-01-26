Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал публичную критику со стороны бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он поблагодарил его за похвалу бойцов компании и заявил, что пообщался с командирами и несмотря на их крайне негативное отношение к Игорю Стрелкову, «сумел убедить их в своем решении». Как «старший начальник» он пригласил экс-министра ДНР на командную должность в ЧВК, «чтобы проверить правильность его позиции».

Предыдущая фотография
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Игорь Стрелков

Игорь Стрелков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Следующая фотография
1 / 2

Евгений Пригожин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Игорь Стрелков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности»,— приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.

Игорь Стрелков в интервью Национальной службе новостей заявил, что Евгения Пригожина нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Вместе с тем господин Стрелков положительно высказался о деятельности бойцов ЧВК «Вагнер», назвав их отличной штурмовой пехотой.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...