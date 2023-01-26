Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал публичную критику со стороны бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он поблагодарил его за похвалу бойцов компании и заявил, что пообщался с командирами и несмотря на их крайне негативное отношение к Игорю Стрелкову, «сумел убедить их в своем решении». Как «старший начальник» он пригласил экс-министра ДНР на командную должность в ЧВК, «чтобы проверить правильность его позиции».

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«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности»,— приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.

Игорь Стрелков в интервью Национальной службе новостей заявил, что Евгения Пригожина нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Вместе с тем господин Стрелков положительно высказался о деятельности бойцов ЧВК «Вагнер», назвав их отличной штурмовой пехотой.

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