СМИ: Италия и Франция отправят Украине ракеты Aster-30 для систем ПВО

Италия и Франция договорились закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники. Эти ракеты используют для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые страны намерены поставить Киеву. Издание уточняет, что часть ракет останется у Италии и Франции. Сколько конкретно будет поставлено на Украину, неизвестно.

SAMP-T — это система ПВО, предназначенная для точечной защиты от текущих и будущих воздушных угроз. Используется Италией и Францией для защиты от БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности до 600 км и истребителей.

11 января сенат Италии поддержал отправку Украине оружия. Итальянский военный журнал Rivista Italiana Difesa сообщал, что Италия отправит Украине системы ПВО SAMP/T. 22 января вице-премьер и глава итальянского МИДа Антонио Таяни рассказал, что Италия совместно с Францией завершают работу по отгрузке систем ПВО SAMP-T на Украину. Сроки их отправки он не назвал.

Лаура Кеффер