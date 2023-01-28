Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Италия и Франция отправят Украине ракеты Aster-30 для систем ПВО

Италия и Франция договорились закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники. Эти ракеты используют для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые страны намерены поставить Киеву. Издание уточняет, что часть ракет останется у Италии и Франции. Сколько конкретно будет поставлено на Украину, неизвестно.

SAMP-T — это система ПВО, предназначенная для точечной защиты от текущих и будущих воздушных угроз. Используется Италией и Францией для защиты от БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности до 600 км и истребителей.

11 января сенат Италии поддержал отправку Украине оружия. Итальянский военный журнал Rivista Italiana Difesa сообщал, что Италия отправит Украине системы ПВО SAMP/T. 22 января вице-премьер и глава итальянского МИДа Антонио Таяни рассказал, что Италия совместно с Францией завершают работу по отгрузке систем ПВО SAMP-T на Украину. Сроки их отправки он не назвал.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...