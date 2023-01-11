Сенат Италии поддержал отправку оружия Украине

Верхняя палата парламента Италии — Сенат — одобрила правительственный декрет об отправке Украине оружия в 2023 году. В поддержку этой инициативы выступили 125 сенаторов, против — 28, еще 2 воздержались.

Теперь голосование по декрету проведут в Палате депутатов, после чего документ должны утвердить. Против отправки военной помощи выступали представители оппозиционной партии «Движение "5 звезд"», сообщает местное агентство Ansa.

Парламент Италии еще в марте 2022 года одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. После выборов в октябре новый состав правительства страны одобрил декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. СМИ писали, что Рим может поставить Киеву минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также тяжелое вооружение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».